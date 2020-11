H

alima Aden a annoncé qu’elle abandonnait les défilés de mode parce qu’elle avait été forcée de faire des compromis sur ses croyances et ses valeurs islamiques.

Aden, qui a joué dans des campagnes pour Fenty Beauty et a marché pour Yeezy de Kanye West, a publié une série d’images sur Instagram Stories montrant des cas où elle avait fait des choses avec lesquelles elle n’était pas à l’aise, y compris le drapage d’un jean sur sa tête à la place d’un foulard. pour une campagne avec American Eagle, qui, selon elle, lui avait fait perdre le sens de «la vraie Halima».

«Pourquoi leur ai-je permis de mettre des jeans sur ma tête alors qu’à l’époque je n’avais jamais porté que des jupes et des robes longues?» elle a écrit sur Instagram.

«Je suis retourné dans ma chambre d’hôtel et j’ai juste sangloté après cette fusillade parce qu’au fond je savais que ce n’était pas ça. Mais j’avais trop peur pour parler. La vérité est que j’étais très inconfortable. Ce n’est juste pas moi.

La mannequin, qui a été l’une des premières à porter un hijab sur la piste, a déclaré qu’elle s’était «mise à l’aise» et «emportée».

Elle a écrit: «Je ne peux que me reprocher de me soucier davantage de l’opportunité que de ce qui était réellement en jeu», a-t-elle déclaré. «Je me blâme d’être naïf et rebelle. Ce que je reproche à l’industrie, c’est le manque de stylistes musulmanes.

Aden, qui a signé avec des mannequins IMG et a fait ses débuts à la New York Fashion Week à l’âge de 19 ans, a déclaré que la pandémie lui avait donné le temps de réfléchir à ses valeurs et que sa mère l’avait aidée à réévaluer ce qui était le plus important.

“[She] me supplie depuis des années d’ouvrir les yeux “, a déclaré Aden.” Grâce à Covid et à la rupture avec l’industrie, j’ai finalement réalisé où je me suis trompé dans mon parcours personnel du hijab.

“Avec le recul, j’ai fait ce que j’avais dit que je ne ferais jamais.”

Elle a ajouté: «J’ai dû faire ces erreurs pour être un modèle auquel vous pouvez tous faire confiance. Souvenez-vous que je n’avais personne avant moi pour ouvrir la voie, les erreurs font donc partie de l’expérience d’apprentissage.

«J’ai bien fait, mais cela ne suffit pas, nous devons avoir ces conversations pour vraiment changer le système.»

De nombreux visages célèbres ont déjà montré leur soutien, notamment Gigi Hadid et Rihanna.

Hadid a déclaré sur Instagram: «Il est si important, en tant que hijabi ou non, de réfléchir et de se remettre sur la bonne voie avec ce qui semble authentique.

«J’ai appris grâce à la thérapie une fois que si nous nous affirmons avec nos limites, cela ne signifie pas que nous sommes ingrats pour l’opportunité, et cela conduira à un résultat final qui ne semble pas creux.

Le mannequin a ajouté qu’Aden m’avait «inspiré depuis le jour où je vous ai rencontré et vous continuez à me rendre fier. Continue de briller.”

Aden a dit qu’elle continuerait à faire du mannequinat, mais seulement si son hijab peut être visible.

«Si mon hijab ne peut pas être aussi visible, je ne me présente pas pendant mes règles», dit-elle.

“C’est la norme pour aller de l’avant si vous voulez travailler avec moi. Viens corriger ou ne viens pas du tout.”