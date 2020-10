Découvrez ce que les célébrités ont choisi pour les fêtes d’Halloween.

Jennifer Lopez et Casper Smart. Les catrinas mexicaines ont inspiré cet ancien couple pour un superbe costume.

Fergie et Josh Duhamel. Convient uniquement aux fashionistas: Karl Lagerfeld et son chaton bien-aimé, Choupette.

Kourtney Kardashian et Scott Disick comme Batman et Robin.

Khloe Kardashian et Tristan Thompson comme les sexy Daenerys Targaryen et Khal Drogo.

Cindy Crawford et Rande Gerber, comme Slash et Axl Rose de Guns’n’Roses. Une excellente idée!

Kate Beckinsale et Nick Wiseman comme Frankenstein et sa petite amie, absolument incroyable.

Beyoncé et Jay-Z Vous vous souvenez du Prince de Zamunda, cette comédie mythique des années 80? Oui, ils sont.

Mariah Carey et Nick Cannon ils s’enrôlent dans les pompiers

Heidi Klum avec un costume de la déesse Kali, bleu et à huit mains. Joint à côté de lui déguisé comme le même thème.

Kelly Osbourne et Luke Worrall, bacon et œuf super originaux, représentant le petit-déjeuner américain typique.

Marc Jacobs et votre partenaire Char defrancesco Ils se sont déguisés en concurrents de culturisme.

Katy Perry et Orlando Bloom, comme Papa et Mama Claus.

Jessica Simpson et Eric Johnson comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger dans “Twins”.

Lisa Rinna et Harry Hamlin comme Andy Warhol et sa muse Edie Sedgwick.

Jessica Biel et Justin Timberlake comme LEGOS Harley Quinn et Batman.

Maria Menounos et son mari Kevin Undergaro comme les commis de maison de restauration rapide.

Benito Skinner et votre partenaire Terrence O’Connor habillé en Kylie et Kendall Jenner.

Elsa Pataky et Chris Hemsworth a opté pour un costume de squelette et Death, le couple a donné le look le plus terrifiant. Ils sont méconnaissables!

Abby Champion et Patrick Schwarzenegger comme Fembot and Austin Powers

Rachel Zoe et son mari Rodger Berman comme Sonny and Cher

Ryan Seacrest et Shayna Taylor comme Karl Lagerfeld et Anna Wintour.