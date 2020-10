Une nouvelle bande-annonce remplie d’horreur pour Halloween Kills vient de sortir, et elle divise de nouvelles images meurtrières avec Michael Myers. Le nouveau film est une suite de Halloween de 2018, qui était lui-même une suite du classique original de 1978 de John Carpenter et Debra Hill. Halloween Kills reprend immédiatement là où son prédécesseur s’arrête, avec les trois générations de femmes Strode à l’arrière d’un camion fuyant la maison en feu qui s’est effondrée sur Michael Myers.

Le nouveau teaser donne aux fans un aperçu de Haddonfield en paix avant que Michael ne monte à nouveau sur la ville endormie et fasse des ravages. Son déchaînement meurtrier semble renverser Haddonfield, avec des citoyens armés de batte de baseball et d’armes à feu descendant dans les rues en représailles à son assaut sanglant. Nous nous demandons ce qui se passera lorsque Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) affrontera à nouveau Michael. À la fin du clip, le teaser révèle que le nouveau film sortira le 15 octobre 2021.

Le nouveau chapitre de la franchise Halloween est dirigé par le réalisateur David Gordon Green (Pineapple Express) qui a co-écrit les deux films avec l’acteur Danny McBride (The Righteous Gemstones). Halloween (2018) a également été co-écrit par Jeff Fradley, et Halloween Kills est co-écrit par Narcos: le scribe mexicain Scott Teems. Les films sont coproduits par Blumhouse Productions et Universal Pictures. Les films ramènent Curtis dans le rôle emblématique qu’elle a créé il y a des décennies lorsque le premier Halloween est devenu un classique définissant le genre.

Green a déjà parlé lors d’une table ronde de ce que c’était que de s’attaquer à une franchise aussi légendaire, en plaisantant que sa décision n’était que “l’égoïsme, vraiment. Je ne voulais pas voir celle de quelqu’un d’autre!” Il a ajouté: “Je viens d’être un grand fan des films. Tous, en fait. Mais en particulier le film original, qui est entré dans ma peau d’une manière qu’aucun autre film d’horreur n’a – enfin, peut-être Le Silence du Lambs. Ces deux films m’ont vraiment touché. Je les ai vus dans ma jeunesse et ils étaient très excitants et terrifiants. “

Green a ajouté, par Birth.Death.Movies, “Au fur et à mesure que la franchise progressait, cela devenait de plus en plus compliqué … mon concept et celui de Danny, quand nous avons commencé à en parler, est ‘Êtes-vous autorisé à revenir, dans l’industrie, en dans le domaine des franchises, revenons en arrière et disons que quelque chose ne s’est pas produit? Simplifions-le encore et revenons à la version la moins compliquée. Et donc, je voulais faire cela plutôt que d’avoir à incorporer toute la mythologie que la série a absorbée au fil des ans, et j’avais peur que quelqu’un ne le fasse pas. [do that]. “