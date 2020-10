Halloween!, Kim Kardashian montre ses plus beaux costumes | AP

Idées pour cet Halloween! La belle Kim Kardashian a partagé sur son compte Instagram officiel certains de ses costumes les plus célèbres Halloween, y compris des idées pour toute la famille.

La star de L’incroyable famille Kardashian a partagé sur ses histoires Instagram des photos de divers déguisement qu’il a portées à Halloween et elles sont vraiment spectaculaires.

Kim Kardashian Elle a gâté ses adeptes du célèbre réseau social en montrant sa beauté dans divers costumes et en tire sûrement plus d’un en donnant des idées sur la façon de s’habiller ce soir.

Cela peut vous intéresser: Kylie Jenner se transforme en Power Ranger rouge fougueux

Seule, en couple ou en famille, la star de Kardashian a donné beaucoup d’idées de personnages différents.

Le costume inoubliable de Selena Quintanilla est l’un des plus mémorables, dans le Kim Kardashian, elle regarde déjà les courbes les plus célèbres dans l’un des costumes les plus emblématiques de la reine de TexMex; un costume une pièce violet très moulant avec un décolleté proéminent sur le devant. Kim l’a accompagné d’une perruque brune et de ses lèvres rouges, caractéristique de la chanteuse de Biri Biri Bom Bom.

Un autre de ses costumes les plus mémorables est celui de l’Ange Victoria’s Secret, la femme d’affaires vêtue de deux vêtements assez petits qui recouvraient à peine ses charmes de blanches et de belles et énormes ailes.

Qui n’a pas voulu devenir une princesse Disney? Kardashian a également été la belle Jasmine d’Aladdin, mais pas seulement elle, sa fille North a également pris le personnage et s’est habillée comme une mère, en bleu et avec un style arabe.

Kim Kardashian Non seulement il cherche les plus coquettes, mais il cherche aussi à s’amuser en famille et c’est le cas où tout le monde se déguise en monstres ou en animaux assez désagréables ou le cas dans lequel la famille a posé pour devenir The Flintstones. Kim est devenu Bety, tandis que Pedro, Vilma, Bambam et les autres personnages ont pris vie grâce à leurs enfants.

Mais la solialité n’a pas été oubliée dans les films et très “doc” à sa personnalité, Kim est devenue Légalement Blonde. L’étudiant en droit portait une robe rose moulante, des lunettes assorties et une perruque blonde pour donner vie au personnage; mais celle-ci n’était pas complète sans son sac et un petit chien à l’intérieur … quelle originalité!.

Kardahian a récemment partagé des photos de la façon dont elle et ses enfants sont devenus des tigres pour Instagram. La famille West déguisement les petits avec des costumes amusants et peignaient leurs visages de la même manière.

Les photographies ont été partagées sur le compte officiel de Kim Kardashian il y a un jour et ont dépassé les 3 millions et demi de réactions sur Instagram.

Carole Baskin, Joe Exotic et nos tigres # Halloween2020, ont écrit la mondaine à côté des images.

Dans ses dernières histoires Instagram, nous pouvons voir comment Kim Kardashian et sa fille North West sont devenues des arlequins amusants pour cet Halloween, quelle surprise auront-ils sur les mains?

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mais non seulement Kim a prêté une énorme attention à Halloween, ses célèbres sœurs aussi. Kendall et Kylie Jenner ont attiré l’attention de beaucoup en partageant quelques photos amusantes, alors qu’elles ont décidé de s’habiller exactement comme quand elles n’étaient que filles et ont de nouveau pris de petites jupes et quelques courtes perruques blondes pour attraper leurs adeptes avec leurs souvenirs. de l’enfance.

De son côté, Kylie a surpris en partageant des images d’elle transformée en Power Rangers. Elle et ses amis n’ont pas oublié tous les détails des héros célèbres et nous avons pu revoir les power rangers roses, rouges, noirs et autres en action.