Halsey a été exclue de la liste des nominations aux Grammy Awards, un choc pour tous ses fans, et a décidé d’attendre quelques jours après ne pas avoir commenté le snob pour finalement décharger les récompenses ce week-end. La musicienne née dans le New Jersey a partagé toutes ses réflexions sur le processus et n’a clairement pas hésité, allant même jusqu’à suggérer que les pots-de-vin jouent un rôle dans qui est nominé et qui ne le fait pas.

Elle a commencé par dire à ses followers qu’elle attendait de répondre parce qu’elle voulait être sûre de choisir les bons mots pour exprimer ses sentiments. «Les Grammys sont un processus insaisissable», a-t-elle poursuivi en écrivant. «Il peut souvent s’agir de performances privées dans les coulisses, de connaître les bonnes personnes, de faire campagne dans la vigne, avec les bonnes poignées de main et les ‘pots-de-vin’ qui peuvent être juste assez ambigus pour passer comme ‘non-pots-de-vin’.» Halsey n’était pas le seul artiste qui s’est senti méprisé de ne pas avoir été nominé. Il en était de même pour The Weeknd, qui jouera également au spectacle de mi-temps du Super Bowl 2021. Le chanteur de «Blinding Lights» a accusé les Grammys d’être «corrompus», une affirmation qui semble être soutenue par Halsey.

Halsey dit qu’obtenir une nomination aux Grammy Awards dépend davantage de qui vous connaissez que de la qualité de votre musique: «Il s’agit de s’engager dans des performances télévisées exclusives et de veiller à ce que vous aidiez l’Académie à gagner des millions en publicité le soir du spectacle.» pic.twitter.com/CrrWrDfCli – Pop Crave (@PopCrave) 29 novembre 2020

Poursuivant sa déclaration, la chanteuse de «Graveyard» a déclaré qu’une fois que ces artistes sont en mesure de se débarrasser de leurs formes de corruption, il devient question d’offrir des «performances télévisées exclusives» pour s’assurer que «l’Académie gagne ses millions en publicité. le soir du spectacle.

Une autre plainte qui avait été présentée par le Weeknd, ainsi que par Drake, qui s’est prononcé en faveur de ses pairs qui ont été snobés, est que les Grammys ne sont pas concernés par la musique qui a un impact sur une culture. Halsey a également abordé ce sujet dans son article. «C’est peut-être parfois le cas, mais ce n’est pas toujours une question de musique, de qualité ou de culture», a-t-elle expliqué. La fin de sa diatribe l’a vu revenir sur l’absence de The Weeknd des nominations ainsi que sur son propre album à succès, «Manic». Elle a admis qu’en appelant les Grammys, elle pourrait se retrouver sur leur «liste noire», mais elle est devenue fatiguée des charades, «j’espère plus de transparence ou de réforme.»

Les Grammy Awards seront diffusés le samedi 31 janvier sur CBS.