Halsey a eu quelques mois bien remplis grâce à la sortie de son livre de poésie et à ses sniping en ligne aux Grammys. Elle a également livré une performance mémorable aux CMT Awards avec Kelsea Ballerini, qui n’a pas plu à certains fans de musique country.

Mais avec ses allégations de «pots-de-vin» contre les Grammys et la pandémie en cours, la capacité continue de Halsey à vivre sa vie sur les réseaux sociaux est fascinante à voir. La pandémie et la quarantaine n’ont pas ralenti la capacité de Halsey à s’exprimer, ses derniers selfies aidant à renforcer la revendication.

Dans ses derniers clichés sur Instagram, l’auteur de I would Leave Me If I could a enfilé une perruque arc-en-ciel et posé dans un soutien-gorge rose vif pour le plaisir des fans. Il a été suivi d’un autre ensemble de photos arc-en-ciel avec Halsey dans une voiture avec une sucette et un t-shirt 2-Pac. “Rien ne sera plus jamais pareil”, a écrit le musicien en légende de la photo.

Les deux clichés font suite aux allégations de Halsey contre les Grammys et aux snubs pour les nominations pour les prix à venir. Beaucoup étaient contrariés que The Weeknd ait été entièrement snobé pour son dernier album, Halsey inclus. Elle a profité de ses histoires Instagram pour purifier l’air et exprimer ses sentiments.

“Les Grammys sont un processus insaisissable”, a écrit Halsey. «Il peut souvent s’agir de performances privées dans les coulisses, de connaître les bonnes personnes, de faire campagne dans la vigne, avec les bonnes poignées de main et des« pots-de-vin »qui peuvent être juste assez ambigus pour passer pour des« non-pots-de-vin ».»

Elle a exhorté l’Académie à avoir plus de «transparence ou de réforme» dans le processus lorsqu’il s’agit de choisir les nominés et les interprètes pour le spectacle. Halsey s’est jointe à d’autres artistes en soulignant que les récompenses ne sont pas toujours «sur la musique ou la qualité ou la culture», avant de noter qu’elle pourrait être maintenant sur la liste noire.

Halsey a soutenu son livre de poésie au milieu de la pandémie, faisant une tournée semi-livre tout en gardant ses distances. La poésie avait également un pouvoir émotionnel sur le chanteur ces derniers mois, beaucoup soulignant des allégations de violence sexuelle et domestique. Elle ne nomme jamais la personne mais décrit qu’elle «se fourrerait le nez avec de la cocaïne / pendant des jours entiers / jusqu’à ce que le bord de ses narines / soit recouvert de blanc», et que la personne «mettrait sa main saignante autour de mon cou».

Les allégations étaient heureusement dans le passé et Halsey va clairement beaucoup mieux maintenant. Elle n’a pas tardé à rappeler aux fans que malgré sa tête rasée, elle était toujours “cette chienne”.