La chanteuse Halsey a fait la couverture de Time cette semaine, alors que le magazine l’a nommée l’une de ses “Next Generation Leaders”. La chanteuse de “Be Kind” a déclaré qu’elle était “extrêmement honorée” d’apparaître en couverture, quelques semaines seulement après que Time l’ait incluse dans sa liste 2020 des 100 personnes les plus influentes au monde. Les fans de Halsey étaient incroyablement excités de la voir recevoir cet honneur.

Le magazine a choisi Halsey, 26 ans, pour sa musique et son activisme infatigable. Elle est célèbre pour discuter volontiers de son trouble bipolaire, grandir dans une famille biraciale et être bisexuelle. Halsey n’a jamais hésité à la politique, soutenant vocalement Planned Parenthood et parlant avec le sénateur Bernie Sanders de la motivation des jeunes à voter. “Vous votez pour l’humanité, ou non”, a déclaré Halsey à Time. “Vous votez pour un raciste ou vous ne le faites pas. C’est le noir et blanc pour moi.”

Halsey est née Ashley Frangipane à Edison, New Jersey, d’un père noir et d’une mère blanche. Elle a déménagé seule à New York à 17 ans et a sorti son premier album, Badlands, trois ans plus tard. Elle a déclaré que les manifestations de Time the Black Lives Matter au cours de l’été l’ont inspirée à être plus vocale sur sa plate-forme. “Je suis allée à la première manifestation sans savoir à quoi m’attendre. Je suis revenue à la maison avec deux balles en caoutchouc”, a-t-elle expliqué, qualifiant cette expérience de “véritable réveil” pour elle. Elle a été inspirée de lancer l’Initiative de financement des créateurs noirs pour envoyer 10 000 $ de subventions aux artistes noirs.

reine d’utiliser activement sa plateforme pour le bien, pour lutter contre les injustices, sensibiliser, inciter les autres à voter, etc … son impact. je suis si fier d’elle, elle le mérite tellement et sera toujours un modèle incroyable pour moi – lauren (@notearstaylena) 9 octobre 2020

Dans l’interview de Time, Halsey a révélé pour la première fois qu’elle avait commencé à utiliser des médicaments pour son trouble bipolaire alors qu’elle était en quarantaine pendant la pandémie de coronavirus. Elle a essayé d’éviter de prendre des médicaments pendant des années, craignant que cela n’affecte sa créativité, mais elle a décidé de l’essayer car elle ne pouvait plus performer. «Cela a changé ma vie», dit-elle. Le titre du dernier album de Halsey, Manic, a été inspiré par son parcours en santé mentale.

En septembre, Halsey figurait sur la liste des personnes les plus influentes de Time. Le groupe K-Pop BTS a écrit l’essai sur elle après avoir travaillé avec elle sur le single “Boy With Luv”. “Halsey n’est pas seulement un artiste au talent remarquable, mais aussi un partenaire dévoué qui consacre sincèrement tout à l’art que nous créons ensemble”, a écrit le groupe. “Elle nous inspire et nous sommes extrêmement honorés de pouvoir l’appeler notre amie chérie. Nous avons hâte de voir ce qu’elle a pour le monde à l’avenir.”

“Très honoré de figurer sur la couverture de [Time]», A écrit Halsey sur Instagram, à côté d’une photo de la couverture.« Et éternellement reconnaissant de témoigner d’une génération incroyable qui m’émerveille chaque jour avec sa passion effrénée de rendre ce monde meilleur. »Le temps a également partagé la couverture sur Twitter, où beaucoup de ses fans ont célébré l’honneur qu’elle a reçu. “Merci beaucoup de l’avoir choisie pour faire cela”, a écrit un fan au magazine. “Halsey est génial”, a écrit un autre.

Halsey ne figurait pas sur la couverture du numéro des 100 personnes les plus influentes, mais elle a partagé un message spécial sur Instagram lorsqu’elle a reçu cet honneur. “C’est un honneur absolu d’être nommé l’un des [Time]«Les 100 personnes les plus influentes au monde», a-t-elle écrit. «Merci à mes amis BTS … pour avoir écrit une belle pièce sur notre travail et notre amitié pour me présenter. Et merci à tous ceux qui ont regardé ma performance hier soir. C’est formidable d’être reconnu de cette manière, mais je ne peux qu’espérer qu’avec le soutien de mes amis et fans, nous pourrons faire beaucoup plus avec notre plate-forme à une époque où nous en avons le plus besoin. “

