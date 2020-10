Halsey est sorti dans un cadre quelque peu surprenant aux CMT Awards 2020 à Nashville mercredi soir. La chanteuse pop née dans le New Jersey s’est associée à Kelsea Ballerini pour interpréter «The Other Girls». Le morceau est apparu sur le troisième album studio de Ballerini, «Kelsea». Ballerini a commencé la performance dans ce qui était une scène dans un bar avant que Halsey ne se joigne à la chanson de l’autre côté et continue de marcher au-dessus du bar.

Les téléspectateurs étaient ravis de voir les deux prendre la scène ensemble après le succès de leur single d’avril. La seule autre fois où ils ont joué avait été sur CMT Crossroads quand ils ont chacun pris ensemble une chanson de la collection de chaque individu, ainsi qu’une interprétation séparée de “Graveyard” de Halsey. Avant l’événement, Halsey, qui a récemment révélé qu’elle s’était rasée les cheveux dans une vidéo de TikTok, a déclaré à CMT que l’amitié des deux fonctionnait parfaitement parce qu’ils étaient tous les deux des «gens de la classe ouvrière».

Pour Halsey, elle a connu une autre année de succès après la sortie de son troisième album studio, «Manic», en janvier. Trois singles sont sortis avant ses débuts, dont “Without Me”, de retour en 2018 et plus tard “Graveyard” en 2019. Une semaine avant la sortie de l’album, Halsey a sorti “You Should Be Sad” comme troisième single de l’album. .

Voici un aperçu de certaines des réactions les plus notables des fans après avoir assisté à la dernière performance des amis.

L’amitié entre Halsey et Ballerini remonte à quelques années, les deux ayant même passé du temps ensemble au spectacle de Victoria’s Secret en 2018, puis se sont associés à CMT Crossroads. Cela a finalement conduit à des collaborations sur les pistes.

Je suis un peu obsédé par les allers-retours entre @KelseaBallerini et @halsey sur «The Other Girl» #CMTawards – Jess Rose 🎙 (@MissRadioJess) 22 octobre 2020

Parlant avec Taste of Country Nights, Ballerini a expliqué sa décision d’inclure Halsey sur son album de Kelsea. Elle savait qu’elle voulait faire équipe sur certaines chansons avec d’autres musiciens, mais a noté qu’elle ne voulait le faire que s’ils étaient ses amis, pas des chanteurs au hasard.

HALSEY ET KELSEA LA TUENT #CMTawards – allie “salut bébé!” (@TSwizzleStruck) 22 octobre 2020

Les deux ont fait équipe sur “The Other Girl” parce que Ballerini a dit que cela avait du sens. La chanteuse country a expliqué qu’elle lui avait d’abord montré la chanson avant que Halsey n’accepte rapidement de prêter sa voix sur la piste.

OH MON DIEU. C’ÉTAIT TOUT @KelseaBallerini @halsey #CMTawards – Mikala➕ (@__CountryFan__) 22 octobre 2020

Dans cette même interview était la chronologie de leur amitié. Avant de se réunir pour le défilé de mode, Halsey se produisait à Nashville lorsque Ballerini s’est retrouvé dans les coulisses et a instantanément “cliqué”, selon Ballerini.

Juste ciel. Cette performance @KelseaBallerini avec @halsey est simple 🔥🔥🔥 #CMTMusicAwards – Rachel Cook (@ rachelrcook13) 22 octobre 2020

Ils se sont connectés si rapidement, a-t-elle dit, que les deux ont fini par sortir plus tard dans la soirée pour une afterparty. De là, les deux et quelques autres ont traîné à l’hôtel où Ballerini a révélé que Halsey avait partagé avec elle les débuts de son prochain single à succès, “Without Me”.

Cette performance de #theothergirl est incroyable! ❤️ OUI @KelseaBallerini & @halsey ✨ – Haley 🎃✨😁 (@allalongthere) 22 octobre 2020

Bien que les deux soient synchronisés depuis, la paire a également connu son propre succès individuel en 2020. Ballerini a laissé tomber deux albums cette année, dont son plus récent Ballerini en septembre. Pendant ce temps, le chanteur pop a sorti “Manic” en janvier.

Ugh, J’ADORE @halsey. Elle est juste une interprète incroyable! #CMTawards – Kylie Erica Mar (@KylieEricaMar) 22 octobre 2020

Avec Ballerini et Halsey faisant équipe, la soirée a également vu d’autres performances étoilées. Cela comprenait Luke Combs avec Brooks et Dunn, Shania Twain et Morgan Wallen, ce qui représentait sa première fois sur scène depuis sa controverse Saturday Night Live.

Vous feriez mieux de prendre des notes sur ces reines. Halsey & Kelsea Ballerini, puis-je faire partie de cette amitié? Je vous aime tous. – samantha ivy (@samanthaivyyyy) 22 octobre 2020

