Après être apparue sur la couverture de Time cette semaine, la chanteuse Halsey s’est envolée pour la Turquie pour une brève pause avec la réalité. La chanteuse de “Be Kind” semble apprécier le voyage, partageant une nouvelle vidéo en bikini sur Instagram jeudi. Cette semaine, Budweiser a également présenté Halsey comme la star de sa nouvelle campagne publicitaire “Be a King”, qui suit sa transformation d’Ashley Frangipane en hitmaker Halsey.

La vidéo Instagram de jeudi a été visionnée plus de 5 millions de fois et montre le chanteur de 26 ans dansant sur un bateau. «Faire la paix avec moi-même ou quelque chose du genre», a-t-elle écrit dans la simple légende. Bien qu’elle n’ait pas marqué d’emplacement pour le message, il a probablement été pris lors de son voyage en Turquie. Mercredi, elle a partagé plusieurs photos du pays, ajoutant la légende «saçmalama», qui signifie «ne soyez pas idiot» en turc.

Plus tôt dans la semaine, Halsey a pris une photo avec un beau chien, qui est en fait une star des médias sociaux à Istanbul. “Les gens appellent Rocky le muhtar [local head] de Kuzguncuk. Ils viennent ici spécialement pour qu’il prenne des photos », a déclaré le propriétaire du chien, Hayal Dogan, à Hurriyet Daily News.« J’ai vu la photo que Halsey a téléchargée sur son compte de réseau social. Elle est venue des États-Unis et a posé avec Rocky. Heureux mais surpris. “

Entre ces publications de vacances, Halsey a partagé un aperçu de sa nouvelle campagne avec Budweiser. Le partenariat comprend une nouvelle publicité, ainsi que des produits en édition limitée disponibles sur son site Web. La marchandise comprend des lignes de la poésie parlée interprétée dans la publicité, qui constitue un récapitulatif de deux minutes de sa carrière. “Budweiser considère le fait d’être un roi comme un état d’esprit, et j’ai été honoré qu’ils m’aient choisi pour briser l’association de genre du mot ‘King’ et me permettre de raconter mon histoire”, a déclaré Halsey dans un communiqué à Billboard. Les ventes de la marchandise iront à l’Alliance nationale pour mettre fin à l’itinérance.

Halsey a également été présenté dans Time cette semaine comme l’un des «leaders de la prochaine génération» du magazine. Elle a été distinguée pour son activisme, qui comprend son soutien à Planned Parenthood et au mouvement Black Lives Matter et à participer à une discussion avec le sénateur Bernie Sanders sur la motivation des jeunes à voter. Le magazine a également inclus Halsey sur sa liste des 100 personnes les plus influentes pour 2020.

“Très honoré de figurer sur la couverture de [Time]», A écrit Halsey sur Instagram la semaine dernière, à côté de sa couverture.« Et éternellement reconnaissante de témoigner d’une génération incroyable qui m’émerveille chaque jour avec sa passion effrénée pour rendre ce monde meilleur.