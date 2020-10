La chanteuse Halsey a révélé une nouvelle coiffure choquante sur TikTok et Instagram lundi. La chanteuse de “Bad at Love” s’est de nouveau rasée les cheveux. Le public verra également le nouveau look lorsque Halsey se produira aux CMT Music Awards mercredi avec Kelsea Ballerini, qui a enregistré “The Other Girl” ensemble.

Dans la vidéo TikTok, Halsey porte les cheveux longs, avant de faire un saut pour révéler que les cheveux sont en fait une perruque. Halsey a porté des cheveux plus courts dans le passé, y compris en 2015 et 2017, note E! Nouvelles. Après avoir montré le nouveau court métrage ‘do’, elle a dit à un fan de Twitter qu’elle avait fait le changement parce qu’elle en avait envie. “Je le cultivais depuis si longtemps et je me suis dit que je ne le raserais pas tant que je n’aurais pas vu ce que c’était sain et long, puis je l’ai vu en bonne santé et long et j’ai dit: ‘Mm, c’est bien mais ça me manque chauve, «» A écrit Halsey. “Et puis je l’ai fait!”

Halsey a laissé entendre qu’elle était devenue chauve la semaine dernière, notant que les gens l’avaient critiquée la dernière fois qu’elle était devenue chauve, mais maintenant c’est à nouveau à la mode. «Quand j’étais chauve, tout le monde était si méchant de dire que maintenant chaque fille sexy a la tête chauve, cela signifie-t-il que je peux redevenir chauve ou quoi», a-t-elle écrit le 15 octobre. Cette fois, les fans étaient définitivement plus accueillants envers le changement. “BALDSEY EST DE RETOUR MERCI”, a écrit un fan.

Le changement intervient quelques jours avant que Halsey ne se produise lors des CMT Music Awards mercredi. Le spectacle comprendra des performances en plein air filmées dans tout Nashville et débutera à 20 h HE sur CMT, MTV, MTV2, Logo, Paramount Network Pop et TV Land. Parmi les autres artistes qui devraient monter sur scène, citons Luke Combs, Brooks & Dunn, Morgan Wallen, Sam Hunt, Shania Twain, Luke Bryan, Little Big Town, Maren Morris et Dan + Shay.

Halsey a récemment fait la couverture de Time, qui a reconnu son activisme et l’a nommée “Next Generation Leader”. Dans son entretien avec le magazine, Halsey a déclaré avoir assisté à une manifestation de Black Lives Matter au cours de l’été et avoir été frappée à deux reprises avec des munitions en caoutchouc. «Ce fut un vrai réveil pour moi», a-t-elle dit, ajoutant qu’elle avait aidé d’autres manifestants blessés avec les compétences qu’elle avait apprises de sa mère, qui travaille comme ambulancier d’urgence. Elle a également créé la Black Creators Funding Initiative pour attribuer des subventions aux artistes noirs.

Le chanteur compte des millions d’adeptes sur les réseaux sociaux, qui peuvent voir presque tous les aspects de la vie de la jeune femme de 26 ans. Elle regarde même les discussions des groupes de fans pour en savoir plus sur les fans qu’elle atteint. «Tous les deux mois, j’apprends une nouvelle orientation dont je n’ai jamais entendu parler qui permet à un groupe de personnes de se sentir valide», a déclaré Halsey à Time. «La meilleure chose que je puisse faire avec ma plate-forme donnée est de m’adapter à mesure que le monde s’adapte.»