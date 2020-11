Halsey s’est avérée être une femme complexe et complexe jusqu’à présent dans sa carrière. Sa présence sur les réseaux sociaux présente différents looks et différentes idées. Parfois, elle embrasse la paix et la relaxation. D’autres fois, elle aborde des problèmes graves, puis il y a des moments où Halsey embrasse simplement l’énergie brute.

Son dernier message est un trio de selfies qui propose une robe à imprimé léopard avec une barre brune et des sous-vêtements noirs. Elle porte également des cheveux plus longs, couvrant sa tête rasée colorée avec une perruque qui complimente l’ensemble. La légende de la photo capture également l’énergie.

«Je sais que j’étais chauve, mais je voulais juste vous rappeler que je suis toujours cette chienne», a écrit Halsey pour rappeler aux fans qui ont peut-être oublié. Beaucoup ont répondu dans les commentaires et ont tenté de calmer les craintes de ne pas être au courant.

“[Honey] vous n’avez pas besoin de nous le rappeler, NOUS LE SAVONS! “a écrit un fan dans les commentaires.”[You] me donne envie de construire une maison à mains nues “, a ajouté un autre. Beaucoup, beaucoup d’autres étaient juste amoureux des photos.

Halsey a partagé de nombreux clichés intéressants au cours des derniers mois au milieu de la pandémie de coronavirus. Elle a également fait la promotion d’un livre en cours de route, intitulé I would Leave Me if I could. C’est le premier livre de la chanteuse et présentera sa poésie, avec un peu de son temps sur la plateforme de blogs de Tumblr. «J’écrivais de la poésie et la publiais sur mon blog tous les jours», a déclaré Halsey à Vogue plus tôt en novembre. “J’ai écrit quelques milliers de phrases, mais j’ai du mal à en enchaîner une seule pour résumer à quel point je suis excité à ce sujet.”

Plus récemment, elle a pris la route pour une tournée de livres ajustée à la pandémie, mettant en vedette des cheveux coupés à la teinture à la cravate, a assisté à une apparition spéciale de son livre à Target. “Libérez des choses. Tout est dégoûtant et c’est parfait”, a-t-elle écrit en légende de certaines des photos.

Mais tout au long de l’été, Halsey s’est plutôt concentré sur la détente au bord de la piscine ou autour de la maison dans une série de bikinis. Vous pouvez consulter certains de ses meilleurs looks ici compilés à travers la pandémie. Ce sera également une excellente introduction au vrai côté de Halsey et aux particularités qu’elle n’a pas peur de montrer à ses fans.