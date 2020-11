Halsey profite pleinement de la vie en ce moment. Surmontant sans doute son année la plus réussie de sa carrière grâce à un troisième album studio très réussi, Manic, qui comprenait certains de ses singles les plus populaires à ce jour, Halsey a également écrasé son jeu Instagram.

Récemment révélant qu’elle s’était rasé la tête, l’un des messages les plus récents de la chanteuse née dans le New Jersey la voit exhiber un haut déboutonné, “Je pensais que mes cheveux étaient beaux ici.” Cela vient après qu’elle ait montré son bulletin de vote, exhortant ses partisans à sortir et à voter tout en soutenant le président élu Joe Biden et Kamala Harris. Auparavant, Halsey avait conquis Instagram avec ses photos d’Halloween, qui comprenaient son impressionnant costume de Corpse Bride.

Alors que la jeune femme de 26 ans a fait les gros titres cette année, elle espère capitaliser sur un autre nouveau projet alors qu’elle s’aventure dans le monde de l’édition. Elle sortira “Je me laisserais si je pouvais”, qui sera son premier livre à son actif. Cela montrera ses talents poétiques alors qu’elle emmène les lecteurs à travers son voyage d’une manière unique. L’auteur-compositeur attendait avec impatience la sortie le 10 novembre. Dans une interview avec Vogue, elle a déclaré que l’écriture de ce livre n’était pas différente de ce qu’elle faisait sur Tumblr, “J’écrivais de la poésie et la publiais tous les jours sur mon blog. . ” Le livre est actuellement disponible en précommande avant sa sortie. La nouvelle de la publication de son recueil de poésie a été révélée pour la première fois en juin par la chanteuse elle-même, qui dans son message Instagram, n’a pas pu trouver les mots pour exprimer à quel point elle était excitée pour ses débuts, “J’ai écrit quelques milliers de phrases mais je suis en quelque sorte du mal à en enchaîner un seul pour résumer à quel point je suis excité à ce sujet. “

Alors qu’elle continue de se diversifier, le prochain support de Halsey dans lequel elle cherche à réussir sera à l’écran. Plus tôt dans l’année, il a été révélé que Halsey jouait dans The Player’s Table, basé sur le roman The Wish They Were Us. Elle servira également de productrice pour l’émission, qui n’a encore été captée par aucun réseau ou service de streaming. Sydney Sweeney, une amie de Halsey et connue pour son rôle dans Euphoria, sera également la vedette de la série. Halsey avait initialement fait apparaître Sweeney dans sa vidéo de 2019 pour “Graveyard”.