Il y a une semaine, Halsey a fait ses débuts avec son nouveau look après s’être rasée les cheveux. Maintenant. elle fait ses débuts avec un autre nouveau look, montrant cette fois deux nouveaux tatouages, dont l’un sur la tête. La chanteuse née au New Jersey a également été encrée sur son avant-bras avec un personnage et une bulle de pensée: «Je me demande s’ils se souviendront de moi.

Halsey, qui a également annoncé qu’elle ferait ses débuts d’actrice, a d’abord révélé à ses fans sa tête rasée dans un TikTok qui lui passait la tête pleine de cheveux avant de passer à son nouveau look. Elle a partagé une autre photo plus tard, “juste à temps [for] bonnet météo. » Tout cela fait suite à Halsey qui se présente aux CMT Music Awards pour interpréter «The Other Girl» avec sa meilleure amie Kelsea Ballerini. Les deux hommes se sont balancés dans un ensemble de bar vide, mais ont subi des réactions négatives, car certains téléspectateurs ont estimé que la performance n’était pas considérée comme “country”. Ballerini s’est adressé aux critiques peu de temps après, disant à ses fans qu’il existe de nombreuses variantes de country et qu ‘”aucune n’est plus’ réelle ‘que les autres.”

En plus de changer de style et de se produire lors de récompenses, l’une des dernières entreprises de Halsey l’a vue devenir le nouveau visage de la campagne «Be A King» de Budweiser. Dans le cadre de la promotion, un court-métrage sur l’ascension de Halsey vers la gloire, y compris ses jours dans le métro à New York, écrivant de la poésie. La jeune femme de 26 ans a déclaré à Insider que c’était une «campagne vraiment amusante» à laquelle faire partie et qu’elle appréciait la compagnie de bière en lui donnant l’opportunité de produire quelque chose comme ça.

Parallèlement à cela, 2020 a continué d’être une année impressionnante pour le chanteur. Elle a récemment fait la couverture de Time dans le cadre de ses «Next Generation Leaders». Elle a qualifié cette réussite de quelque chose qui lui a fait se sentir «extrêmement honorée». Elle est également sur le point de sortir son premier livre publié, Je partirais si je pouvais »Une collection de poésie. La musicienne nominée aux Grammy Awards fera ses débuts avec son dernier travail avec une date de sortie le 10 novembre. Elle a exprimé son enthousiasme pour sa dernière réalisation en juin sur Instagram, admettant qu’elle avait du mal à trouver les mots pour montrer à quel point elle était impatiente que ses fans lisent les «quelques milliers de phrases» qu’elle avait écrites pour cela.