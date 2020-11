Halsey a vécu sa meilleure vie pendant la pandémie de coronavirus. Cela signifie que ses médias sociaux sont occupés et que ses fans sont ravis. Au cours des six derniers mois, elle a posté des photos amusantes sous le soleil dans une flopée de bikinis, elle a monté sur scène aux CMT Awards et plus récemment, elle s’est rasé la tête. Cela a préparé le terrain pour un costume d’Halloween mémorable qui n’a pas déçu les fans de la chanteuse.

Prenant une page du monde de Tim Burton, Halsey a peint et s’est présentée comme Emily the Corpse Bride du film du même nom. En même temps, elle n’est pas autant animée que le personnage du film, la prise de Halsey est toujours excellente. “Ça me coupe le souffle! Et bien si j’en avais un”, a-t-elle ajouté dans la légende du photoset, en le complétant par un tir du film.

Corpse Bride a été un succès majeur en 2005 pour Tim Burton et son co-directeur Mike Johnson. Les fans de The Nightmare Before Christmas ont été ravis de voir un autre film gothique stop-motion de leur réalisateur préféré. Les critiques étaient également ravis. Ils ont contribué à propulser le film vers une nomination aux Oscars, perdant contre Wallace & Gromit: La malédiction du lapin-garou. Pourtant, le film a laissé une marque pour les téléspectateurs et est l’une des entrées mémorables de la carrière de Burton.

Les fans de Halsey ont été ravis de voir son costume, certains notant qu’Emily, la Corpse Bride titulaire du film, est l’un des personnages de fiction préférés de l’artiste. Ils lui ont également fait beaucoup d’éloges sur le poste.

“Pourquoi es-tu si parfait!” un fan a écrit avec un emoji au visage en pleurs, tandis qu’un autre a été ajouté ci-dessous. “Emily est l’un de mes personnages préférés, tu as littéralement cloué ce look.”

“Tu plaisantes enfin !!!! en tant que fan de Tim Burton, j’attends ça depuis des années !!!!” un troisième fan a ajouté sous le message. Beaucoup d’autres n’ont même pas pu faire de phrases complètes ou ont décidé de partager une forme de “oh mon dieu” avec le mélange. Tous étaient facilement ravis de la décision concernant le costume.

Le costume de Halsey fait suite à sa décision de raccourcir à nouveau ses cheveux, laissant tomber ses longs cheveux pandémiques pour un look rasé bourdonnant. La chanteuse a fait la même chose en 2015 et 2017, expliquant sur Twitter qu’elle ne voulait plus être courte avant de voir à quoi ressemblaient ses cheveux une fois adultes.

“Je le cultivais depuis si longtemps et je me suis dit que je ne le raserais pas tant que je n’aurais pas vu ce que c’était sain et long, puis je l’ai vu en bonne santé et long et j’ai dit: ‘Mm c’est bien mais je manque chauve «», A écrit Halsey sur Twitter. Elle laisse toujours les gens deviner avec son style.