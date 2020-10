Hannah Brown a montré ses «vues» de son dernier voyage et a décidé de montrer un peu plus que cela dans son dernier post Instagram. Le cliché au bord de la piscine de l’ancienne Bachelorette l’a vue regarder au loin alors qu’elle était suspendue au bord de la piscine, révélant son dos hors de l’eau. Le message a suscité de nombreux commentaires de célébrités, dont Demi Lovato et Peta Murgatroyd.

Une de ses amies, Annie, a partagé une photo similaire – bien que portant un bas de bikini – pour son propre compte, ajoutant que le groupe était en voyage entre filles à Cabo San Lucas, écrivant dans sa légende: «Cheeky trip to Cabo avec les filles. Brown, qui a remporté la saison 28 de Dancing With the Stars, a également publié une photo des deux en train de prendre un bain moussant dans son histoire, en écrivant sur l’image, «Breakfast in Bubbles».

La jeune femme de 26 ans s’était déjà retrouvée dans les gros titres après avoir été surprise en train de laisser une note pour demander à un inconnu de sortir la semaine dernière. Elle a été impressionnée par quelqu’un qui marchait à Los Angeles et a révélé dans son histoire Instagram qu’elle avait tenté de lui demander de sortir: «Il était si mignon, nous nous sommes souri en quelque sorte, je pense. Prenant ses propres mesures, la native de l’Alabama a expliqué que son prochain geste était de laisser une note sur sa voiture qui disait: «Nous nous sommes souri sur le trottoir. Je portais une robe rose. Appelez-moi un jour. Elle a plaisanté en parlant de cela, écrivant sous la photo: «Peut-être que nous montrerons cela à nos enfants un jour… et à nos petits-enfants.»

Cela vient après que des rumeurs ont circulé plus tôt dans l’année selon lesquelles elle avait ravivé sa flamme avec Tyler Cameron, un finaliste qu’elle n’a pas choisi pour sa saison. Les deux ont passé une tonne de temps ensemble pendant la quarantaine mais Cameron a partagé avec Us Weekly que les deux sont dans un «bon endroit» et travaillent à apprendre à être amis l’un avec l’autre.

La dernière saison de The Bachelorette voit Clare Crawley à la recherche de l’amour. Les deux premiers épisodes ont vu Crawley établir rapidement une connexion avec Dale Moss. L’épisode à venir semble voir les autres gars atteindre un point d’ébullition alors qu’ils se sentent laissés pour compte et qu’ils n’ont pas de chance avec Crawley, car elle a passé une grande partie de son temps à Moss. La Bachelorette est diffusée lundi à 20 h HE sur ABC.