Un agent de la prison qui a tenté de faire passer du crack en prison en sous-vêtements a vu sa peine d’emprisonnement augmentée à la Cour d’appel.

Hannah Gaves, 27 ans, a été arrêtée alors qu’elle se rendait au travail chez HMP Erlestoke dans le Wiltshire en janvier de l’année dernière avec du cannabis et cinq paquets de tabac, ainsi que six grammes de crack à 81% de cocaïne pure dans ses sous-vêtements.

Elle a plaidé coupable de possession dans l’intention de fournir une drogue de classe A et de classe B et d’avoir tenté d’apporter du tabac à la prison.

Gaves, de Butlers Close, Bristol, a été condamné à trois ans de prison à la Crown Court de Salisbury en août, mais sa peine a été renvoyée à la Cour d’appel par le solliciteur général, Michael Ellis, comme étant indûment indulgente.

À la suite d’une audience à Londres vendredi, la peine de Gaves a été portée à quatre ans et huit mois de prison.

Lord Justice Davis, siégeant avec Mme le juge McGowan et le juge Foxton, a déclaré que la peine de trois ans n’était «pas simplement indulgente, elle est sans aucun doute indûment indulgente».

Kerry Broome, représentant M. Ellis, a déclaré au tribunal que Gaves, qui avait refusé de nommer la personne qui, selon elle, lui avait demandé d’apporter la drogue en prison, affirmait qu’il y avait «un élément de coercition» mais que cela ne justifiait pas une peine aussi clémente. .

Lord Justice Davis a déclaré qu ‘«en tant que gardienne de prison, elle saurait surtout quel est son devoir lorsque des menaces sont proférées».

Le juge a ajouté: “C’était simplement le mot de Mme Gaves – pour qu’elle ait été menacée.”

Mme Broome a déclaré: «Il n’y a aucune preuve à l’appui de cela.»

Charles Thomas, pour Gaves, a suggéré que son client «ne savait pas» ce qui allait arriver aux drogues une fois qu’elles seraient en prison.

Lord Justice Davis a répondu: «Oh, allez… elle sait comment fonctionnent les prisons.»

Mme la juge McGowan a ajouté: «Elle doit savoir que la drogue est une forme de monnaie en prison et qu’elle est extrêmement dangereuse.»

M. Thomas a poursuivi que Gaves «aurait dû savoir mieux… face à des menaces», ajoutant: «La décision de ne pas agir à ce sujet était totalement erronée et c’est pourquoi elle se trouve dans la situation dans laquelle elle se trouve actuellement.»

Augmentation de la peine de Gaves, Lord Justice Davis a déclaré que Gaves travaillait comme gardienne de prison depuis un peu moins d’un an lorsqu’elle a été surprise avec la drogue le 27 janvier 2019.

Le juge a déclaré que le personnel du HMP Erlestoke «avait commencé à avoir des soupçons sur son comportement», y compris le fait «qu’elle ne semblait pas avoir de problèmes avec les détenus».

Après que des images de vidéosurveillance ont montré que Gaves «passait une période considérable de temps dans la cellule d’un prisonnier en particulier», il a été décidé de «l’arrêter et de la fouiller» lors de son prochain travail.

Lorsqu’on a dit à Gaves qu’elle serait fouillée et qu’on lui a demandé si elle avait des articles interdits, Lord Justice Davis a dit: «elle a répondu:« Oui, de l’herbe et du tabac »».

Mais le juge a déclaré: «Ce n’était pas toute la vérité parce que, lorsqu’elle a été fouillée, non seulement une quantité de cannabis et cinq paquets de tabac (trouvés) … en plus, et caché dans ses sous-vêtements, était un morceau de blanc substance enveloppée dans un film plastique. »

Il a ajouté que la substance s’est avérée plus tard être «un peu plus de six grammes de crack à 81% de pureté».

Gaves a déclaré à la police qu’elle estimait qu’elle n’avait «pas le choix» et que l’individu anonyme qui lui avait demandé d’apporter de la drogue en prison «savait où elle vivait et l’avait contactée sur les réseaux sociaux».

Mais Lord Justice Davis a déclaré: «Si des menaces sont adressées aux (agents pénitentiaires), ils savent que leur responsabilité est de signaler cette menace.»

Dans une déclaration après la décision, M. Ellis a déclaré: «Il a intentionnellement fait passer de la contrebande en prison avec l’intention de fournir des drogues dangereuses. Elle a trahi la confiance inhérente à son bureau.

«La décision de la Cour d’appel d’augmenter sa peine aujourd’hui était la bonne.»