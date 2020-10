Un film de golf bien-aimé est sur le point de frapper le service de streaming, HBO Max. Happy Gilmore, l’histoire d’un joueur de hockey avec un parcours de golf incroyable, sera disponible en novembre. Les fans d’Adam Sandler, Bob Barker et Carl Weathers peuvent revisiter la comédie sportive le 1er novembre.

Avoir Happy Gilmore sur le service de streaming est une nouvelle passionnante pour de nombreux fans du film de golf. Auparavant, les seuls moyens de diffuser la comédie centrée sur le golf étaient avec un abonnement Cinemax ou un plan Hulu qui comprenait la chaîne câblée premium. Happy Gilmore était également disponible à la location ou à l’achat sur une variété de plateformes. Le film était disponible à la location sur l’iTunes Store, Amazon Prime Video, YouTube, Vudu et le Google Play Store. Le prix de location était actuellement de 3,99 $, mais maintenant, les abonnés de HBO Max peuvent simplement se connecter.

Initialement sorti en 1996, Happy Gilmore présente Sandler comme un joueur de hockey rejeté essayant de réussir au golf afin de sauver la maison de sa grand-mère. Le putter n’est pas son point fort, mais il peut utiliser sa puissance de frappe pour lancer facilement la balle de golf sur le parcours. Le personnage de Sandler s’associe à Chubbs Peterson (Weathers) pour améliorer certains aspects de son jeu, ainsi que son comportement sur le parcours.

Avec Sandler et Weathers, Happy Gilmore met également en vedette Christopher McDonald (en tant qu’antagoniste Shooter McGavin), Julie Bowen, Frances Bay et Allen Covert. L’ancien hôte de The Price Is Right Bob Barker et Ben Stiller sont également invités. De plus, Happy Gilmore incorpore l’annonceur sportif de longue date Verne Lundquist en tant qu’homme appelant les matchs du PGA Tour.

Avec Happy Gilmore, un autre film de Sandler fera surface sur HBO Max début novembre. Billy Madison, le film sur un enfant riche gâté qui doit reprendre chaque année en l’espace de 24 semaines, sort le 1er novembre. Il rejoint d’autres comédies dans A Very Harold & Kumar 3D Christmas, Austin Powers dans Goldmember et Blast From le passé.

HBO Max propose plus de 10000 heures de contenu avec des promesses de plus à venir. Cela comprend le matériel de HBO; nouvelle série originale; contenu sous licence tiers; des films de Warner Bros., New Line et DC; et le contenu d’autres marques WarnerMedia, notamment CNN, TNT, TBS, truTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth et Looney Tunes. Il y a aussi un spécial de réunion d’amis qui sera diffusé dans le courant de 2020, bien que le coronavirus ait retardé son tournage indéfiniment.

Un abonnement HBO Max coûte 14,99 $ par mois. Les abonnés existants de HBO et de nombreux clients AT&T bénéficieront gratuitement du service. Ce prix est plus élevé que celui de la plupart des meilleurs services de streaming, étant donné que Disney + ne coûte que 7 $ par mois, tandis que Apple TV + coûte 5 $ par mois. Netflix commence à 8,99 $ par mois, mais le service premium coûte 15,99 $ par mois.