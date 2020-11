Heureux Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et Kima en Colombie | Instagram

Chanteurs, youtubeurs et aussi entrepreneurs Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja a partagé une photo sur leur Instagram de Jukilop, où ils apparaissent comme une famille heureuse à côté de leur petite fille Kima, profitant des plages de La Colombie.

Depuis quelques jours que le couple à côté de leur fille bien-aimée est en Colombie, on ne sait pas exactement s’ils sont partis en voyage d’affaires ou simplement en vacances, mais pour le moment ils sont toujours à Cartagena de Indias, nous connaissons ces données parce que Kimberly loaiza Il a récemment partagé dans sa dernière histoire Instagram en demandant si quelqu’un connaissait une personne qui avait mis des clous à cet endroit.

Les noms de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja sont connus, on pourrait dire que sur tout le continent américain, bien qu’ils réussissent extrêmement bien au Mexique, d’autres pays d’Amérique latine et d’Amérique du Sud voyagent depuis un certain temps pour donner des concerts et faire d’autres activités. .

Tous deux sont deux jeunes influenceurs, chanteurs et créateurs de contenu YouTube, ils ont peu à peu augmenté leur succès grâce à leur popularité et au soutien constant de leurs followers, qui à aucun moment n’ont douté d’eux malgré le fait qu’ils ont constamment en a mal parlé, soit ensemble, soit séparément.

Dans la La photographie Les trois apparaissent ensemble en train de profiter de la plage, ils se mouillent les pieds et ils tiennent la main de la petite Kima, qui est également devenue extrêmement populaire comme ses parents, car ses parents nous ont montré une partie de leur croissance depuis très petite.

Kimberly Loaiza a partagé ses projets d’avoir plus d’enfants avec Juan de Dios Pantoja, bien qu’aujourd’hui ils soient très concentrés sur leurs projets personnels, ils nous surprendront sûrement qu’ils deviendront bientôt parents, car il y a des rumeurs qui affirment que est déjà enceinte.

Ils ont récemment lancé un nouveau projet ensemble, avec lequel ils sont extrêmement enthousiastes et c’est qu’ils ont décidé d’investir dans la téléphonie mobile, à partir du moment où ils ont partagé l’actualité à la fois sur les réseaux sociaux et sur YouTube, ils sont devenus une tendance comme nous les avons constamment fait. vu.

Cette fois, c’était à travers leurs histoires Instagram Kimberly loaiza partage une partie des labels qu’ils ont dédiés à leurs fans, qui ont acquis des cartes SIM auprès de “Space Móvil”, leur nouvelle société de téléphonie.

D’après ce que l’on peut voir dans leurs histoires, ils ont environ 100000 abonnés à Space Móvil dans leurs publications, ils ont également partagé les trois types de plans qu’ils gèrent, certains d’entre eux s’adapteront sûrement à vos besoins, ils ont même lancé une vidéo YouTube expliquant tout à détail.

Le succès et la croissance exponentielle de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Ensemble, ils ont été très critiqués à des centaines d’occasions, mais aucun d’eux n’a renoncé à tous les projets qu’ils ont entrepris, au contraire ils ont montré leur talent et ont avancé ensemble.

Il y a ceux qui affirment que leur entreprise est en concurrence directe avec Luisito Comunica, qui a également partagé il y a quelques semaines le lancement de son propre téléphone portable.

Il est curieux d’entendre à nouveau ces trois noms ensemble car ils sont liés non seulement par ladite société mais aussi par un autre youtubeur et hôte célèbre, c’est quelqu’un d’extrêmement controversé, vous savez certainement qui elle est: Lizbeth Rodríguez et elle a eu un relation assez conflictuelle avec Juan de Dios Pantoja et Luisito Comunica parce qu’il les a exposés comme deux infidèles.

