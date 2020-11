Endroit heureux, Kylie Jenner en maillot de bain se souvient de son voyage à la plage | INSTAGRAM

La belle mannequin et mondaine, Kylie Jenner, se souvient avec nostalgie en 2019 de l’année où elle a pu sortir sans restrictions et inquiétudes grâce à la situation mondiale qui nous a accueillis en 2020.

Pour cette raison, il considère la plage comme son endroit heureux et nous aborderons l’une des photographies qui a été prise lors d’un de ses voyages pour la visiter. C’est une publication dans laquelle elle apparaît vêtue d’un maillot de bain aux couleurs du coucher de soleil jaune, rouge et orange, avec lequel elle a réussi à impressionner tous ceux qui l’ont observée.

Sur les photos, elle est belle, son abdomen se distingue au maximum, mettant l’accent sur ses résultats au gymnase, car comme nous le savons, elle a travaillé dur pour garder sa silhouette aussi belle que possible et cette année-là, elle l’a fait plus régulièrement.

Dans les trois instantanés, nous pouvions voir qu’à ce moment-là, Kylie Jenner l’avait cheveux foncés, comme nous le savons pour le moment, ils l’ont un peu plus blonde car elle cherche toujours à innover et même à reprendre certains de ses meilleurs looks du passé, donc ce ne serait pas une surprise si nous la revoyions bientôt avec ces cheveux.

En ce moment, Kylie est très heureuse de fêter l’anniversaire de sa mère Kris Jenner, qui est la matriarche du clan Kardashian-Jenner et qu’elle considère comme son héros. Les deux s’aiment beaucoup et vivent l’un des meilleurs jours de leur vie.

Kylie célèbre également le lancement de sa dernière collection de maquillage, divertissant ainsi ses fans avec la collaboration qu’elle a dédiée à sa sœur Kendall Jenner, qui a récemment fêté son anniversaire, quelle façon de faire un cadeau; le consacrer complètement à une collection de cette grande marque.

La grande portée de Kylie Jenner est impressionnante, en fait, ses produits sont déjà en vente au Royaume-Uni, en Allemagne et en France car là-bas, elle compte également des millions de fans, étant l’une des influenceuses les plus influentes de la planète.

La jeune femme s’apprête à rassembler 200 millions de followers sur instagram, un nombre impressionnant même pour un mannequin aussi réputé qu’elle est et est également considérée comme l’une des femmes d’affaires les plus riches du monde, nous continuerons donc à avoir beaucoup plus de cette fille sur les réseaux sociaux et nous vous recommandons d’être à l’affût pour ne manquer aucun de ses détails.

La nouvelle ligne s’appelle Kendall et est composée de divers articles de maquillage pour le visage, y compris une palette d’ombres de 15 couleurs entre des tons vifs et neutres, un rouge à lèvres marron indélébile de style mat et un autre dans un ton cerise, un eye-liner yeux, ce qui semble être une poudre translucide compacte, ainsi qu’un petit hydratant pour les lèvres de style brillant avec une couleur très particulière, le tout dans des tons tendance pour cette nouvelle saison automne-hiver, le tout avec le nom de Kendall gravé sur le des articles.

Dans un instantané, les belles sœurs apparaissent vêtues d’élégantes tenues nues, Kendall porte une simple robe en satin avec laquelle elle a l’air phénoménale et très vaniteuse, tandis que Kylie a décidé de porter une longue robe en maille, du même ton que sa sœur, mais avec des cristaux incrustés. sur toute la longueur et la largeur du tissu.

Kylie a choisi de placer une photo de l’autre présentation de sa nouvelle ligne, où tous les articles sont imprimés comme la couverture, une image du beau visage du mannequin d’anniversaire, et d’autres où les deux apparaissent ensemble, célébrant leur belle relation de fraternité, ça ne va pas doute qu’ils aient choisi les meilleures photos de Kendall, et les deux, car elles sont spectaculaires.