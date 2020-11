Les haricots charro traditionnels avec chicharrón sont l’accompagnement parfait de chaque barbecue en plein air. Une délicieuse combinaison de saveurs entre viande, couenne de porc et épicé que vous allez adorer.

Pour préparer les haricots charro avec chicharrón, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

6 tasses de haricots rouges fraîchement cuits

¼ d’oignon haché

2 gousses d’ail émincées

85 gr de chorizo ​​(3,5 oz)

85 gr de bacon haché (3.5)

2 tomates, hachées

2 poivrons serrano, hachés

1 tasse de coriandre hachée

1 tasse de couenne de porc,

½ tasse de hot dogs hachés.

Sel au goût (si vous en avez besoin)

Donne 6 Ã 8 portions

préparation

Dans une grande casserole, placer les haricots et leur bouillon et réserver. Dans une poêle à feu moyen, faire revenir le bacon et le chorizo ​​pendant 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Ajouter les saucisses au mélange, mélanger et cuire. pendant 5 minutes de plus, puis ajoutez l’ail, les tomates, l’oignon et les piments et faites revenir pendant 2

minutes de plus.Lorsque la tomate a libéré son jus, ajoutez les haricots de laurier cuits aux haricots et faites cuire

pendant 8 minutes pour que les saveurs soient intégrées. À ce stade, vous pouvez ajouter du sel si vous en avez besoin, puis ajouter les couennes de porc et laisser reposer 15 minutes à feu doux et

avec capuchon. Vous pouvez ajouter de l’eau si nécessaire car la consistance ne doit pas être épaisse. Éteignez le feu et ajoutez enfin la coriandre. Servez

