Cela fait presque un an que nous n’avons pas entendu parler du projet de vélo électrique naissant de Harley-Davidson, mais d’après ce que la société annonce aujourd’hui, cela valait peut-être la peine d’attendre. Harley-Davidson a dévoilé un nouveau vélo électrique époustouflant qui, selon elle, sera mis en vente en mars 2021. Et le fabricant de motos crée également sa division de vélos électriques en tant que société distincte appelée Serial 1 Cycle.

C’est d’abord et avant tout une pièce de théâtre de nostalgie. Le nom Serial 1 est une référence à «Serial Number One», le surnom de la plus ancienne moto connue de Harley-Davidson construite en 1903. Le design de la moto, avec ses pneus blancs, sa selle et ses poignées en cuir, et son cadre noir élégant, sont faits pour retour à ce premier prototype.

La nouvelle société de Harley est née du centre de développement de produits Skunk Works de la société, où un petit groupe de «passionnés de motos et de vélos» a travaillé sur la conception et le développement d’un vélo électrique «digne du nom Harley-Davidson», dit Harley.

Harley-Davidson n’offrirait aucune spécification, nous ne pouvons donc que spéculer sur les niveaux de puissance, la taille de la batterie, l’autonomie et le prix. Juste sur la base des photos, Serial 1 dispose d’un moteur à entraînement intermédiaire, d’un système d’entraînement par courroie (peut-être un système Gates Carbon connu pour sa longue durée de vie), d’une batterie intégrée au cadre, d’un phare et de feux arrière intégrés au cadre, et d’un cuir accents.

Une chose est claire, cependant: ce n’était pas l’un des trois prototypes de motos que Harley a montré au salon de la moto EICMA de l’année dernière à Milan. Aaron Frank, responsable de la marque Serial 1, n’a pas souhaité commenter les futurs modèles, mais a noté que les prototypes d’EICMA sont «indicatifs de ce à quoi peuvent ressembler les vélos électriques Serial 1».

«De grandes mesures sont prises pour rendre les vélos aussi faciles et intuitifs à utiliser que possible, ce qui comprend des fonctionnalités clés comme un moteur central avec batterie intégrée, un éclairage intégré et des conduites et câbles de frein internes», a déclaré Frank dans un e-mail à The Bord.

De plus, la société n’a pas dit si elle prévoyait de mettre en production son cyclomoteur électrique amusant, que nous avons vu pour la première fois au début de 2019 (étant donné la popularité et le battage médiatique entourant les modèles similaires de Juiced, Rad Power Bikes et Lithium Cycle, ainsi que le marché croissant des cyclomoteurs électriques dans le monde, il serait sage pour Harley-Davidson de prendre le train en marche et de mettre ces mauvais garçons dans les rues.)

Les ventes de vélos électriques aux États-Unis ont explosé depuis le début de la pandémie de COVID-19, bien que la plupart des vélos électriques soient importés de l’étranger. L’année dernière, les États-Unis ont importé environ 270 000 vélos électriques. Cette année, le total devrait se situer entre 500 000 et 600 000, selon Bloomberg citant des données de la Light Electric Vehicle Association.

Harley est sur le point d’entrer sur un marché très encombré où même d’énormes fabricants de vélos tels que Specialized, Trek et Giant sont en concurrence avec des sociétés de vélos électriques à croissance rapide comme Rad Power Bikes, Pedego et X-Treme Electric Bikes. Ce ne sera pas non plus la première marque de motos à faire ce changement: la société britannique Triumph a dévoilé son propre prototype, la Trekker GT, plus tôt cette année. Et Ducati a lancé son premier vélo électrique l’année dernière.

Les marques automobiles se lancent également dans l’action: BMW fabrique des vélos et des motos électriques, Audi fabrique des vélos de montagne électriques, Mercedes-Benz a dévoilé un scooter électrique, Ford a acquis la start-up de scooter électrique Spin et Jeep a récemment dévoilé un véhicule électrique à haute puissance. vélo de montagne. Mais il n’a pas non plus été sans nids-de-poule. Ariv, la marque de vélos électriques lancée par General Motors, a été discrètement fermée en mai, au milieu des premiers jours de la pandémie COVID-19.