Harrison Ford revient dans Indiana Jones 5 Le dernier de la franchise! | AP

Encore une fois l’acteur renommé Harrison Ford il enfilera ses bottes et son chapeau d’archéologue pour donner vie à Indiana JonesMais à la tristesse de beaucoup, ce sera le dernier film de la franchise à succès qui a débuté il y a plusieurs années.

Nul doute que The Walt Disney Company naviguait dans des eaux très calmes en ce qui concerne les révélations de ses futures productions, cependant, cette prémisse a changé avec l’arrivée de #DisneyInvestorDay, qui a permis à la maison de la souris de se faire connaître tout ce que vous avez préparé pour les différentes franchises que vous avez.

Ainsi, parmi ces détails, on peut trouver l’annonce du cinquième film d’Indiana Jones qui met en vedette Harrison Ford, et il a également été dit que ce sera la dernière aventure que nous verrons sur grand écran de ce personnage.

C’est la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, qui a récemment annoncé que Ford prendrait à nouveau son fouet, ses bottes et son chapeau pour donner vie à Indiana Jones une dernière fois.

Ce film sera réalisé et écrit par le cinéaste James Mangold, avec une date de sortie provisoire, juillet 2022 et en plus de cela, le producteur en charge Frank Marshall, a clairement indiqué que personne ne prendrait la place de l’acteur qui a donné vie au personnage depuis la première de “The Hunters of the Lost Ark”, donc Gué Il n’abandonnera pas le relais à quelqu’un de plus jeune et sera le seul protagoniste de ce cinquième film, un aspect sur lequel travaille le scénario.

Oui, nous travaillons sur le script. Il n’y aura qu’un seul Indiana Jones et ce sera Harrison Ford. Je suis ravi que Jim livre une belle histoire. On peut voir ce qu’il a fait dans ses films comme Against the Impossible, dans lesquels il cherche à se concentrer sur les personnages et à raconter une bonne histoire. Je suis donc impatient de voir ce qu’il propose.

Et c’est que même si nous pouvons actuellement voir une image plus claire de ce qu’ils vont faire Indiana Jones 5Cela n’a pas toujours été le cas, car le film a souffert de plusieurs hauts et bas, comme le changement de directeurs de production, dont l’écrivain du quatrième film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, David Koepp.

Et en fait, à un moment donné, il a été annoncé que le film sortirait en juillet 2019, avec Steven Spielberg réalisant à nouveau et Koepp à ses côtés écrivant le scénario, cependant, ayant des différences créatives, les deux ont décidé d’abandonner le projet, laissant ainsi la place au arrivée de Mangold.

C’est lors d’une interview avec Den of Geek, le scénariste David Koepp, qui a quitté Indiana Jones 5 à peu près au même moment que Spielberg, qu’il a expliqué pourquoi sa version du film s’est effondrée, soulignant qu’il n’y en avait pas de mauvaise. les relations entre les participants et les décisions qu’ils ont prises devaient profiter au film.

J’ai essayé quelques versions différentes avec Steven et comme dans tout, il y avait de très bonnes choses et certaines qui ne fonctionnaient pas si bien. Mais il était très difficile pour nous tous d’être d’accord et pour tout le monde – Steven, Harrison, le scénario et Disney – de se réunir en même temps. Et cela n’a pas été réalisé. “

Il ne fait aucun doute que le retour de Harrison Ford gardera les fans de la franchise extrêmement intéressés par la prochaine aventure archéologique.

Il est à noter que ces dernières années, l’acteur a repris les rôles qui ont catapulté sa carrière, de “Han Solo dans Star Wars: The Force Awakens”, à Rick Deckard dans “Blade Runner 2049” et plus tôt cette année, dans Sur CBS dimanche matin, Ford a déclaré:

Lorsque nous avons la possibilité de faire quelque chose de nouveau, c’est parce que les gens ont apprécié. Je me sens obligé de m’assurer que nos ambitions sont aussi grandes qu’elles l’étaient lorsque nous avons commencé. “

Jusqu’à présent, on sait que Indiana Jones 5 Il n’a pas encore de nom officiel et sa production commencera l’année prochaine pour être prête en 2022, donc dans les mois à venir, nous aurons sûrement plus de détails sur ce qui semble être la fermeture d’une incroyable franchise.

