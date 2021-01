O

seuls 23 personnes en deuil ont été autorisées au service funèbre de Harry Davey.

Dans des discussions en ligne, d’anciens collègues ont convenu que, à une époque non Covid, il y aurait eu une congrégation à trois chiffres pour dire au revoir à un homme qui a gravi les échelons au cours de ses 45 ans à l’Evening Standard.

«H», comme beaucoup le connaissaient, a rejoint le Standard en tant que garçon de thé de 15 ans, mais a mis fin à sa vie professionnelle en tant que directeur des promotions du journal.

Ce dernier travail signifiait se mêler aux célébrités, sauter sur Concorde à New York dans l’exercice de ses fonctions et travailler en étroite collaboration avec, et être apprécié par, les propriétaires successifs: du premier Lord Beaverbrook au quatrième vicomte Rothermere.

Pourtant, même s’il appréciait sans vergogne les attributs de son travail, H ne laissa jamais rien diminuer sa générosité d’esprit ou sa joie de vivre contagieuse.

Son sens de l’humour espiègle était toujours présent aussi. L’une de ses responsabilités en tant que responsable des promotions était l’exposition annuelle du Standard au Chelsea Flower Show, qui a souvent remporté des prix. Il a déjà remporté son propre prix de jardinage: le Evening Standard Gardening Club Competition. Interrogé par John Coote, directeur général à l’époque, quel aliment avait nourri de si magnifiques roses, H a répondu: «Je ne suis pas sûr. Je viens d’acheter une nouvelle maison et ils sont venus avec.

Né en janvier 1939, moins de huit mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il est décédé en décembre des suites d’une maladie, à un mois de son 82e anniversaire.

Il laisse sa veuve, Kate, deux fils mariés, Ben et Edward, et cinq petits-enfants adorateurs. Harry et Kate (un enseignant) se sont rencontrés en 1959 lors d’un enregistrement de la première émission de rock and roll de BBC Television, The Six-Five Special, et se sont mariés en 1961.

Retraités, ils vivaient à Cantorbéry mais passaient beaucoup de temps dans une maison qu’ils avaient achetée en Charente Maritime en France. Les innombrables publications de Harry sur Facebook étaient remplies de photos d’eux en train de socialiser là-bas ou lors d’autres aventures chez eux et à l’étranger – invariablement avec des amis qu’ils se sont fait partout où ils sont allés et à qui ils ont été infailliblement loyaux et indéfectiblement gentils.

en relation

La vie de Harry a été célébrée cette semaine par cette petite congrégation au Barham Crematorium, Canterbury (le jeudi 7 janvier).

De nombreux amis et anciens collègues y auraient assisté si cela était autorisé et il y aurait eu des rires parmi la tristesse. Il y avait certainement des sourires au service. Il s’est terminé par une vidéo d’Harry menant une version karaoké animée, mais pas entièrement mélodieuse, de «Park Life» de Blur.

Harry Davey aimait les gens et était aimé des gens: tout le monde.