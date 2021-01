T

Le duc et la duchesse de Sussex ont défini leur objectif de «construire un monde meilleur» dans une lettre ouverte sur le site Web de leur organisation à but non lucratif Archewell.

Harry et Meghan ont également annoncé des partenariats entre leur fondation et plusieurs groupes axés sur la technologie et la recherche pour poursuivre leurs objectifs.

Sur la page d’accueil du site Web d’Archewell se trouve une photo de Diana, princesse de Galles avec son fils Harry sur ses épaules, tandis que dans une autre image monochrome, une jeune Meghan se tient debout alors que sa mère Doria Ragland s’accroupit pour serrer sa fille dans ses bras.

Dans une déclaration commune, appelée «lettre pour 2021» qui recouvre les images, le couple déclare: «Je suis le fils de ma mère. Et je suis la mère de notre fils. Ensemble, nous vous apportons Archewell.

«Nous croyons au meilleur de l’humanité. Parce que nous avons vu le meilleur de l’humanité. Nous avons fait l’expérience de la compassion et de la gentillesse, de la part de nos mères et des étrangers.

«Face à la peur, à la lutte et à la douleur, il peut être facile de perdre cela de vue. Ensemble, nous pouvons choisir le courage, la guérison et la connexion. Ensemble, nous pouvons choisir de mettre la compassion en action.

“Nous vous invitons à nous rejoindre. Alors que nous travaillons pour construire un monde meilleur. Un acte de compassion à la fois. »

Prince Harry et Diana en images

Le prince et la princesse de Galles quittent l’hôpital avec leur nouveau bébé, le prince Harry

Archives PA / Images PA

La princesse de Galles porte le bébé prince Harry alors que la famille royale met le cap sur les îles occidentales.

Archives PA / Images PA

La princesse de Galles avec son fils de deux ans, le prince Harry

La princesse de Galles donne un avertissement maternel au prince Harry, fasciné par un défilé devant le palais de Buckingham

Archives PA / Images PA

Le prince Harry, dans les bras de sa mère la princesse de Galles, salue sur le balcon

Archives PA / Images PA

La princesse Diana et le prince Harry arrivent au Royal Albert Hall

Archives PA / Images PA

La princesse de Galles regarde son fils cadet, le prince Harry, assis dans le cockpit d’un Harrier GR5 lors d’une visite à la RAF

Archives PA / Images PA

Le prince Harry (à gauche), cinq ans, rejoint son frère le prince William, sept ans, lors de son premier jour à l’école Wetherby de Notting Hill

Archives PA / Images PA

La princesse Diana et le prince Harry lors d’un match de polo à Smith’s Lawn

La princesse Diana et ses fils Harry et William sont assis au chaud dans un chariot tiré par des chevaux dans la station balnéaire de Lech

La princesse Diana avec le prince Harry au mariage de Lady Helen Windsor

Archives PA / Images PA

La princesse de Galles avec son fils cadet, le prince Harry, lors de la deuxième journée de célébrations commémorant le 50e anniversaire de la journée de la victoire à Hyde Park,

Archives PA / Images PA

La princesse de Galles et le prince Harry assistent aux cérémonies du jour VJ dans le centre commercial

Depuis sa démission de la famille royale en mars et son déménagement aux États-Unis, le couple travaille à ce moment pour lancer officiellement, bien que doucement, le site Web et la philosophie de leur organisation Archewell.

Leur décision de partir était basée autant sur la liberté financière que personnelle et les sommes énormes – considérées comme bien supérieures à 100 millions de livres sterling – qu’ils ont gagnées grâce aux accords avec Spotify et Netflix, leur donnent le capital pour poursuivre leur nouveau style de vie et leurs objectifs publics.

Les commentateurs ont déjà émis l’hypothèse que Harry et Meghan devront attirer un large public s’ils veulent justifier le contrat lucratif signé par leur société de production Archewell Audio.

L’attaché de presse d’Archewell a déclaré: «Fondé plus tôt cette année par le duc et la duchesse de Sussex, Archewell élève les communautés grâce à des partenariats à but non lucratif et des activations créatives.

«C’est un endroit où la compassion compte, les communautés se rassemblent et la narration est le moteur.

«Le site Web a été mis à jour pour refléter le travail entrepris par Archewell tout au long de 2020 et pour créer un lieu permettant aux personnes et aux communautés du monde entier de partager leurs histoires.