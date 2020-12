Leur société de production Archewell Audio s’est associée au service de streaming pour une somme non divulguée, estimée à environ 25 millions de dollars (18 millions de livres sterling) pour leur organisme caritatif Archewell.

L’annonce est intervenue quelques mois après qu’Harry et Meghan aient signé un accord avec Netflix, qui produit le drame royal The Crown, pour produire une gamme de programmes et de séries, dont la valeur est estimée à plus de 100 millions de livres sterling.

(

Emma Corrin en tant que princesse Diana dans The Crown

/ Des Willie / Netflix)

L’expert en relations publiques Mark Borkowski a salué le développement comme une autre initiative importante alors que le couple établissait sa marque mondiale, mais a averti qu’ils devaient maintenant produire les documentaires et les podcasts pour captiver l’imagination du public.

Une bande-annonce sur le site Web du service de diffusion en continu présente le duc et la duchesse faisant la promotion de l’accord de podcast, Harry disant: “C’est de cela qu’il s’agit, pour présenter différentes perspectives et voix que vous n’avez peut-être pas entendues auparavant et trouver notre terrain d’entente .

“Lorsque cela se produit, le changement est vraiment possible.”

M. Borkowski a déclaré: “Je pense que c’est vraiment impressionnant, ce qu’ils font, et pour tous les opposants qui disent” ils vont être une non-entité “- c’est une perspective britannique. Ils ont une perspective mondiale, et surtout une perspective nord-américaine, et chaque coup est un peu une cible. ”

Mais il a émis une mise en garde: “Leur moment d’un million de dollars est de savoir si le battage médiatique sur tous ces accords d’entreprise qu’ils concluent avec des géants du divertissement et de la technologie correspondra finalement à la production.

Des questions seront probablement posées sur l’accord du couple, car Spotify fait partie d’un groupe de services de streaming audio en cours d’examen par le comité du numérique, de la culture, des médias et du sport.

Les modèles commerciaux de plates-formes telles que Spotify, Apple Music, Amazon Music et Google Play ont fait l’objet d’un examen approfondi après que les revenus des artistes provenant des performances en direct aient été touchés par Covid-19.

Le syndicat des musiciens et l’Académie Ivors ont qualifié les redevances de streaming de “terriblement insuffisantes”.

Parlant du nouveau projet, Meghan déclare dans la bande-annonce: “C’est aussi un moment pour célébrer la gentillesse et la compassion, quelque chose que nous avons vu dans tant d’endroits cette année, et qui sous-tend tout ce que vous entendez d’Archewell Audio.”

Parlant de leur premier podcast, dont la sortie est prévue pour Noël, elle a déclaré: “Nous parlons à des gens extraordinaires, ils vont partager leurs souvenirs qui ont vraiment aidé à façonner cette année qui a été, comme nous le savons, un difficile pour tout le monde. “

(

Harry et Meghan ont annoncé avoir signé un accord de plusieurs millions de livres avec le service de streaming Spotify

/ REUTERS)

Harry a ajouté: “Tant de gens ont vécu tant de souffrances cette année, des pertes, une énorme quantité d’incertitude, mais cela vaut la peine de reconnaître que 2020 nous a connectés d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer, par des actes sans fin de compassion et de gentillesse. . ”

Gagner de l’argent est problématique pour la famille royale, certains trouvant leurs intérêts commerciaux leur causant des problèmes.

Le petit-fils aîné de la reine, Peter Phillips, qui n’est pas un HRH et n’exerce pas de fonctions royales, a fait la une des journaux lorsqu’il est apparu dans une publicité pour du lait en Chine.