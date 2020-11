H

Arry Kane et Eric Dier ont averti les rivaux de Tottenham que Gareth Bale s’améliorait chaque jour, après que le Gallois ait marqué le premier but de son deuxième passage au club lors de la victoire 2-1 de dimanche soir sur Brighton.

Bale est arrivé à 20 minutes de la fin et, en quelques secondes, a dirigé le centre de Sergio Reguilon alors que les Spurs remontaient à la deuxième place du tableau de la Premier League.

Kane, qui a ouvert le score avec un penalty, a déclaré: «De toute évidence, je suis ravi que Gaz arrive et ait un impact et c’est ce dont nous avons besoin pour aller de l’avant si nous voulons gagner des matchs.

«Il a dû venir et avoir une pré-saison parce qu’il ne s’était pas beaucoup entraîné pendant le lock-out.

«Pour lui, il s’agit simplement de gagner en forme et en netteté. Nous savons tous ce que Gaz peut faire, il le fait au plus haut niveau depuis de nombreuses années. Il se sent plus en forme et plus fort chaque jour qu’il s’entraîne et joue.

«Pas seulement lui, nous avons besoin que chaque joueur ait un impact, défensivement ou en troisième position. Gaz a fait ça et nous sommes ravis.

Jose Mourinho a ensuite réitéré que Bale était presque de retour à son apogée et a déclaré que le joueur de 31 ans commencerait le match de la Ligue Europa jeudi en Bulgarie contre Ludogorets.

Dier pense que les Spurs ont maintenant la qualité pour décider des matchs serrés après la victoire contre les Seagulls après une victoire acharnée à Burnley.

«Je n’ai pas à parler de la qualité de [Kane, Son and Bale] vraiment », a déclaré le défenseur. «Tout le monde connaît la qualité de ces trois-là. Ce sont des joueurs fantastiques et ils ont tous une qualité individuelle pour créer un moment à tout moment.

«Le but de Gareth était un super ballon de Reguilon, puis il l’a terminé. C’est formidable d’avoir ce type de qualité.

«Nous avons beaucoup de profondeur. Nous avons également Steven Bergwijn, Lucas Moura et [Erik] Lamela, que je trouvais encore fantastique hier soir. Nous avons beaucoup d’options à l’avance. »