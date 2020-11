Les buts de Heung-min Son et Giovani Lo Celso ont remporté une victoire 2-0 sur l’équipe de Pep Guardiola, Kane enregistrant sa neuvième passe décisive de la campagne dans une autre démonstration d’homme du match.

Les Spurs termineront la journée en tête du classement de la Premier League pour la première fois en six ans, bien que Leicester les usurpera s’ils battent Liverpool dimanche.

La liste des rencontres encombrée a déjà montré des signes de rendre la course au titre de cette année plus compétitive que ces dernières saisons, lorsque Manchester City et Liverpool se sont bien dégagés du peloton de chasse en perdant à peine un point, et Kane convient que toute équipe enchaîne une courir pourrait contester.

“C’est une saison où vous devez faire tout ce qu’il faut pour gagner des matchs”, a déclaré Kane à Sky Sports. “Cela va être une année de hauts et de bas. Il n’y a pas de meilleure sensation lorsque vous gagnez. Nous l’apprécierons, mais nous savons que nous avons un long chemin à parcourir.

“Nous nous débrouillons bien, il y a encore des parties sur lesquelles nous pouvons nous améliorer. Nous avons beaucoup de matchs difficiles à disputer. C’est une ligue plus ouverte. Comme toute saison, quiconque peut mettre un bon sort ensemble aura de bonnes chances de réussir. gagnant.”

