H

arry Kane est convaincu que l’Angleterre peut mettre fin à ses 54 ans d’attente pour un trophée aux Euros de l’été prochain ou à la Coupe du monde en 2022.

Les Three Lions n’ont pas remporté d’honneur majeur depuis 1966, lorsqu’ils ont battu l’Allemagne de l’Ouest pour remporter la Coupe du monde à domicile.

L’Angleterre n’a souffert que de chagrin dans les tournois depuis lors, mais le capitaine Kane pense que les fans devraient avoir confiance à l’avenir – en particulier après que l’équipe a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

L’Angleterre aura deux chances en autant d’années de mettre fin à la sécheresse des trophées, le championnat d’Europe pan-continental reprogrammé l’année prochaine étant suivi de la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022.

Et Kane est optimiste quant au fait que l’équipe de Gareth Southgate met fin à l’attente du pays pour l’argenterie.

«Je suis vraiment confiant dans notre équipe. Je pense que nous avons beaucoup grandi au cours des deux dernières années, évidemment grâce à une bonne Coupe du monde », a-t-il déclaré.

«C’est le but (gagner un trophée). Cela a toujours été l’objectif en tant que footballeur – gagner n’importe quelle compétition. Je pense que nous allons dans la bonne direction.

«Bien sûr, nous savons tous combien de temps s’est écoulé depuis que l’Angleterre a remporté un trophée et ce serait évidemment spécial de le faire. Nous savons également qu’il y a beaucoup de travail acharné et un long chemin à parcourir pour pouvoir [do it].

«Mais bien sûr, nous devons avoir confiance et avoir confiance. J’attends avec impatience un couple d’années vraiment spécial avec les Euros cet été, puis la Coupe du monde en 2022.