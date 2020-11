C’est le niveau que le capitaine de l’Angleterre a atteint, une mesure de son importance pour les espoirs de son pays aux Euros de l’été prochain.

Même après que le casting de soutien des Trois Lions a excellé contre une République d’Irlande limitée jeudi soir, il n’y a aucune question de savoir qui est l’homme principal.

Kane est sans doute l’avant-centre le plus complet du football mondial. Pas seulement un n ° 9, qui, selon Alan Shearer, peut le dépasser en tant que meilleur buteur de tous les temps de la Premier League, mais aussi une force créative exceptionnelle.

Cela a été souligné cette saison avec 10 passes décisives pour ajouter à ses 14 buts déjà dans toutes les compétitions. Son partenariat avec Heung-Min Son a fait naître l’espoir d’un véritable défi au titre de Tottenham.

Southgate est convaincu qu’il est tout aussi influent pour son pays, travaillant avec le rythme et la pénétration de Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jadon Sancho.

(POOL / . via .)

Le manager de l’Angleterre a déclaré: «Il est clair que les combinaisons au club avec Son, en particulier, quand vous avez des coureurs qui le dépassent, il trouvera les passes.

«Nous sommes donc privilégiés de l’avoir, nous le savons et c’est formidable de le voir frapper ce genre de forme avant le week-end.

«Chaque pays va jouer différemment et avoir ses joueurs exceptionnels qui ont des qualités différentes. Harry est un autre type d’avant-centre que (Romelu) Lukaku, par exemple. Différent de (Olivier) Giroud ou Mbappe, selon qui joue pour la France. Nous sommes simplement ravis de l’avoir eu et nous connaissons son impact.

«Son bilan pour nous est tout simplement phénoménal. Absolument phénoménal. Vous savez toujours, en entrant dans un match avec Harry, avec Raheem également, que nous avons maintenant une énorme menace de buts, ce que beaucoup de pays seraient ravis d’avoir.

Kane est en ligne pour remporter sa 50e sélection contre la Belgique en Ligue des Nations dimanche.

en relation

Il a parcouru un long chemin depuis que Southgate a reconnu pour la première fois son potentiel en tant qu’entraîneur des moins de 21 ans de l’Angleterre, bien que le manager de l’Angleterre admette qu’il n’a peut-être pas pleinement apprécié le talent qu’il avait entre ses mains.

«Je pense que le premier match que nous avons eu avec les moins de 21 ans, il a commencé sur le banc, ce qui a montré ce que nous savons sur l’observation des talents», a-t-il déclaré. «Mais il est entré dans le jeu avec un 10.

«Nous étions à l’extérieur en Finlande et il est arrivé avec un 10. Nous avions Saido Berahino avec un 9 et il a immédiatement créé un but qui nous a permis d’égaliser.

«Je sais qu’il semble y avoir plus d’emphase ou plus de projecteurs sur cette partie de son jeu maintenant, mais il l’a définitivement toujours eu. Il est aussi bon fournisseur et aussi bon passeur que finisseur et il est, bien sûr, un finisseur exceptionnel. J’espère qu’il obtiendra cette 50e sélection dimanche, car cela signifierait que nous aurions traversé encore quelques jours sans perdre un autre joueur.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.