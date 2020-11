Les Spurs ont fait face à une bataille compétitive contre West Brom sans victoire dimanche, les visiteurs étant deuxième meilleur pendant une grande partie de la première mi-temps avant une lutte pour briser une résistance défensive tenace après l’intervalle.

Cependant, Tottenham a continué d’accumuler la pression tard à The Hawthorns et a obtenu sa récompense avec deux minutes à jouer dans les 90 alors que Kane dirigeait le centre de droite de Matt Doherty sur la silhouette bloquée du gardien de but des Baggies Sam Johnstone.

Le dernier jalon du capitaine anglais est survenu trois jours seulement après avoir atteint la barre des 200 buts des Spurs lors de la victoire de la Ligue Europa contre Ludogorets, le manager Mourinho commentant que ce n’était qu’une “question de temps” avant que la “légende du club” ne dépasse le grand Jimmy Greaves (266) comme meilleur buteur de tous les temps de Tottenham.

S’adressant à Sky Sports après son défunt vainqueur dans les Midlands, Kane a déclaré: «C’était une bonne bataille. En seconde période, nous avons mieux joué que la première … ils (West Brom) défendaient pour leur vie.

«Il s’agissait d’obtenir cette percée et, heureusement, j’ai eu une petite tête pour faire le 150.

«Au fur et à mesure que le match s’ouvrait, nous nous sommes créés plus d’occasions, nous devions simplement continuer à persister et quand vous en frappez une avec quelques minutes de la fin, il s’agit de défendre cette avance – et heureusement, nous l’avons fait.

“Nous sommes ravis de trois points, nous sommes en tête du championnat et c’est ce que notre objectif était d’arriver dans ce match.”

L’avance d’un point de Tottenham au sommet de la Premier League – leur première depuis août 2014 – pourrait toutefois s’avérer de courte durée, Leicester et Liverpool étant tous deux capables de les dépasser dimanche après-midi alors qu’ils affrontent respectivement les Wolves et Manchester City. .