Kane a reculé dans Lallana alors que le milieu de terrain a sauté pour le ballon et l’arbitre Graham Scott a accordé une faute lorsque les joueurs sont entrés en collision au bord de la zone.

Keown, s’exprimant lors du match du jour 2, a déclaré que Kane aurait dû être sanctionné pour «jeu dangereux» et a affirmé que l’attaquant de Tottenham mettait délibérément en danger Lallana.

Keown a déclaré: «L’arbitre a eu un très mauvais après-midi, c’est Harry Kane, je crois qu’il sait exactement ce qu’il fait. Il regarde son adversaire, sait ce qu’il va faire et il lui fait juste un retour juste pour aller au-dessus de Lallana.

«C’est un jeu dangereux sur Lallana. L’arbitre ne comprend pas assez bien le jeu. C’est un jeu dangereux de Harry Kane et il obtient une pénalité. Ce n’est même pas dans la boîte.

Mais Kane s’est défendu et a donné son récit de l’incident.

Le capitaine de l’Angleterre a déclaré: «De mon point de vue, le ballon était en l’air, j’ai mis mon corps entre le joueur pour protéger le ballon, comme vous le feriez si c’était un coup de pied de but, et il a sauté à l’arrière de moi avec un peu de force qui m’a évidemment mis à la parole.

«L’arbitre l’a donné comme un coup franc, VAR l’a donné comme une faute [and a penalty]. De mon point de vue, je peux comprendre que c’est peut-être une décision 50-50, ce n’est pas une faute définitive que vous obtenez tout le temps. Mais vous en avez certainement 5/10 dans un jeu. »

S’adressant à Sky Sports, Kane a ajouté: «Je pense que le fait qu’il ait été transformé en pénalité signifiait qu’il s’agissait davantage d’un sujet de discussion, mais c’est pourquoi VAR est là. Ils y jettent un œil et décident si c’est une faute, et l’arbitre et le VAR l’ont fait et c’est pourquoi j’ai obtenu un penalty.