e duc et la duchesse de Sussex ont sorti leur première carte de Noël depuis leur déménagement en Californie.

Meghan, Harry et son fils Archie sont représentés dans une image stylisée assis devant une maison de Wendy, que l’on pense être dans leur maison californienne, avec leurs chiens de compagnie.

La carte a été envoyée à l’association caritative de protection des animaux Mayhew que la duchesse soutient en tant que mécène. L’organisme de bienfaisance a tweeté l’image et un merci pour un don personnel non divulgué de la famille royale.

L’image provient d’une photo prise par la mère de Meghan, Doria Ragland, et un petit arbre de Noël sur la photo est décoré d’ornements sélectionnés par le fils du couple, âgé de 19 mois.

Le message de Meghan sur la carte était le suivant: “Cette année, en tant que famille, nous avons fait des dons à plusieurs associations caritatives en pensant à vous.

“D’une organisation californienne locale qui aide les familles à sortir de l’itinérance, à deux de nos patronages britanniques: l’un qui soutient le bien-être des animaux et de la communauté, et l’autre, un fonds commémoratif pour un ami chéri qui aide à éduquer les enfants et à lutter contre la pauvreté en Ouganda , nous avons honoré leur travail au nom de nous tous. “

Mayhew a déclaré sur son site Web que l’argent l’aiderait à “résister à l’impact continu de la pandémie de Covid-19 et nous permettrait d’atteindre les animaux et les personnes en difficulté”.

Il a été annoncé la semaine dernière que le duc et la duchesse avaient signé un accord avec Spotify pour héberger et produire des podcasts afin de mettre en évidence “différentes perspectives et voix”.

La société de production de Harry et Meghan, Archewell Audio, a conclu un partenariat avec le service de streaming pour une somme non divulguée, mais estimée à environ 25 millions de dollars (18 millions de livres sterling) pour leur organisme caritatif Archewell.

Un porte-parole des Sussex a déclaré à propos de la carte: «La photo originale de la famille a été prise à leur domicile au début du mois par la mère de la duchesse.

“Le petit sapin de Noël, y compris les ornements faits maison et autres décorations, ont été sélectionnés par Archie, et l’arbre sera replanté après les vacances.”

Caroline Yates, directrice générale de Mayhew, a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir la duchesse de Sussex comme notre marraine, et elle a mis en lumière notre travail communautaire de protection des animaux au cours des deux dernières années.

«Nous avons été particulièrement honorés de recevoir récemment un don personnel du duc et de la duchesse, qui nous permettra d’aider encore plus de chats, de chiens et de propriétaires d’animaux dans le besoin au cours de cette période hivernale difficile.