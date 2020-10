Harry Potter arrive comme par magie sur HBO après avoir été retiré de Netflix | INSTAGRAM

On sait bien que la saga à succès du sorcier, Harry Potter a traversé tant de hauts et de bas sur toutes les plateformes de streaming, on peut même assurer qu’elle a été dans le catalogue de toutes celles qui existent à ce jour.

Bien que la plate-forme qui avait chacun des les films de la sagaEh bien, même si à un moment donné nous avons essayé de faire un marathon, cela n’a pas pu être fait sur la même plate-forme, car tous les films n’ont pas été trouvés, uniquement lors d’occasions spéciales, il y avait 8 films disponibles sur certaines plates-formes et quelles, mais ce problème c’est fini.

HBO sera le nouveau foyer des films Harry Potter, comme le confirme le compte Twitter officiel de la société HBO Amérique latine quelques heures après le grand streaming: Netflix, a annoncé que la célèbre saga des sorciers et sorcières et fantaisie, quitterait son catalogue dans les prochains jours.

C’était à travers une petite vidéo d’une durée de 57 secondes, où HBO a confirmé qu’à partir de samedi prochain, 7 novembre, la saga complète de Harry Potter sera disponible sur ses services sur HBO Amérique latine et HBO GO, avec le message suivant, ont-ils exprimé l’excellente nouvelle pour les admirateurs et les fans de la saga du divertissement magique.

«Bienvenue à Poudlard! Le 7 novembre, représentez votre maison, préparez votre baguette et préparez-vous pour un cours de magie intensif », en conjonction avec les hashtags: #HBOLAT, #HBOGOLA et #HarryPotterenHBO.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, hier matin, Netflix a annoncé que les films basés sur les livres de JK Rowling seraient définitivement écartés de la plateforme et a averti les adeptes de la saga que ce serait la dernière semaine que ce sera dans le que vous pourrez profiter des bandes disponibles.

“Ce matin, Netflix a annoncé que les films basés sur les livres JK Rowling vont dire au revoir à la plateforme et a averti les adeptes de la saga que cette semaine sera la dernière dans laquelle les bandes pourront être appréciées”, déclare le précité. Tweet de la plateforme la plus connue au monde.

Bien que, comme prévu par tous les Potterheads, l’annonce ait provoqué l’ennui de nombreux utilisateurs, qui ont exprimé leur mécontentement à ce sujet et ont même menacé d’annuler leur abonnement à la plate-forme de divertissement en streaming, juste pour téléchargez ce contenu à partir de son vaste catalogue.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il y a eu plusieurs occasions où les films du célèbre magicien subissent une sorte de changement, en termes de catalogues des plates-formes de streaming sur lesquels ils apparaissent, eh bien, bien qu’il y ait eu un moment où Vous pouvez trouver tous les films Harry Potter dans Netflix, de la même manière, à différentes occasions, ils ont abaissé le titre étrange, sans avertissement.

Il faut même se rappeler qu’il fut un temps où nous ne pouvions accéder qu’à deux films de la saga, sur Netflix, cela nous faisait penser que peut-être les contrats qui avaient été conclus avec la franchise Warnes Bros. avaient conclu, ou une situation similaire .

cependant, il faut se rappeler qu’au début de 2020, Netflix Amérique latine a surpris ses utilisateurs en ajoutant à son catalogue les bandes «Harry Potter et l’Ordre du Phénix», «Harry Potter et le Prince de sang-mêlé» et «Harry Potter et les reliques de la mort : Part 2 “, qui continuent sur la liste de disponibilité, jusqu’à la semaine prochaine.