Harry Shearer et Michael McKean faisaient partie des collègues qui ont rendu hommage à David Lander après la mort de la star de Laverne & Shirley vendredi soir. Lander, qui a joué Andrew “Squiggy” Squiggman dans la sitcom bien-aimée, avait 73 ans. Il a été diagnostiqué avec la sclérose en plaques en 1984 et est décédé des complications de la maladie au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles.

Shearer a travaillé avec Lander sur The Credibility Gap, une troupe de comédie qui a existé de 1968 à 1979. Lander, Shearer et McKean ont tous été membres du groupe de 1971 à 1979. Shearer et McKean ont collaboré plus tard à This Is Spinal Tap. «La toute première collaboration que j’ai eue dans ma vie professionnelle était avec quelques personnes dans un groupe de comédie, et l’un de ses membres était un gars, David L. Lander – très connu sous le nom de ‘Squiggy’ pendant un certain temps à la télévision – était juste la personne la plus magistrale », a déclaré Shearer à Variety samedi. Le doubleur des Simpsons a dit plus tard à propos de Lander: “Vous pouviez lancer une balle en l’air, et David pouvait la frapper pendant un kilomètre en termes de punchline. C’était magique.”

pic.twitter.com/G804z4F5bR – Michael McKean (@MJMcKean) 5 décembre 2020

McKean a partagé une photo avec Lander sur Twitter et a ensuite remercié les fans pour leurs condoléances. “Merci pour toutes les aimables condoléances pour le décès de David Lander”, a écrit McKean. «Vous savez que c’est une perte partagée par nous tous, pas seulement ceux qui ont eu la joie de le connaître. S’il vous faisait rire, il était aussi votre ami. Paix.

McKean a joué dans Laverne & Shirley dans le rôle de l’acolyte de Squiggy, Lenny. En plus de leur travail dans The Credibility Gap, ils ont également sorti un album comme Lenny and the Squigtones en 1979, avec le futur co-créateur de McKean Spinal Tap, Christopher Guest, jouant de la guitare. Lander et McKean ont ensuite travaillé ensemble sur les voitures d’occasion de Steven Spielberg en 1941 (1979) et de Robert Zemeckis (1980). Ils se sont réunis au début des années 2000, exprimant des personnages dans l’émission animée Oswald.

La famille de Lander a confirmé sa mort à Variety samedi. Il a lutté contre la sclérose en plaques pendant 37 ans et a annoncé son diagnostic au public en 1999. Il a ensuite commencé à travailler avec la National Multiple Sclerosis Society pour sensibiliser à la maladie. En dehors de Laverne & Shirley, Lander a également joué sur The Bob Newhart Show, The Drew Carey Show, Happy Days et Twin Peaks. Il a eu de petits rôles dans les films A League of their Own, Say It Is not So, et Who Framed Roger Rabbit. Son plus récent Rumpelstiltskin a exprimé dans un épisode de la série Goldie & Bear de Disney. L’acteur laisse dans le deuil sa femme, Kathy Fields Lander, et sa fille Natalie Lander.