Vous cherchez un peu de réconfort dans un monde dystopique? Consolez-vous avec l’excellent goût de Harry Styles chez les femmes!

Internet salive à la révélation que Styles sortirait avec l’acteur et réalisateur Olivia Wilde, dont le CV comprend la réalisation de l’excellent Booksmart, un film de copain de lycée sage et sage sur deux filles ringard lors d’une soirée calamiteuse; bien que les vrais fans sauront que son meilleur rôle était sans aucun doute celui d’Alex dans The OC (bravo aux milléniaux vieillissants!). Wilde le dirige dans son dernier film, Don’t Worry Darling; leur valise de couple pourrait être Olarry, ou Holivia, mais devrait vraiment être Wilde-Styles.

La révélation est opportune – non seulement parce que nous regardons le baril de verrouillage 264567, mais aussi car elle vient juste après sa nouvelle vidéo pour le single Treat People With Kindness (voyez ce qu’il a fait là-bas?), Qui co- stars Patron Saint of Women, Phoebe Waller-Bridge, vêtue d’une couture blanche et d’un œil de côté Fleabag. Une grande femme a de la chance; deux est le design. Styles envoie un message, et je suis là pour cela.

Car vous pouvez juger n’importe qui par la compagnie qu’ils gardent, et ses autres amies incluent Florence Pugh – faites toujours confiance à une femme à la voix graveleuse qui a froidement acquis une nomination aux Oscars avant l’âge de 25 ans – et Lizzo, avec qui il a partagé une scène, et une soirée de vol de scène aux Brit Awards en février dernier (vous vous souvenez du plaisir?).

Wilde a 36 ans, Styles a 26 ans. Tout ce que j’ai à dire à ce sujet, c’est qu’en tant que personne qui avait 26 ans auparavant, j’aurais aimé passer plus de temps avec des gens qui étaient un peu plus sages que moi. Je me serais épargné un ensemble complet de cartes bancaires, plusieurs jeux de clés et une grande partie de la dignité qu’il m’a fallu plus de quatre ans pour récupérer pleinement. Harry: tu vas super, ma chérie.