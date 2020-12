Harry Styles apprécie-t-il la «compagnie» des femmes plus âgées? | .

Chanteur britannique Styles de Hary Depuis quelque temps c’est devenu une tendance continue sur les réseaux sociaux, récemment une rumeur a commencé qu’il aimait les femmes plus âgées, et il y en avait même une en particulier avec qui il y a ceux qui prétendent avoir une liaison.

Connu pour son charisme, son talent et surtout ses chansons que ses millions de followers ont tant aimées, qui ne cessent de croître de jour en jour, Harry Styles est l’un des artistes les plus gâtés au monde, pas seulement aux Etats-Unis et dans son pays. originaire de.

Grâce aux fans de l’interprète de “Adore you” ils ont réussi à faire de lui l’une des célébrités en constante évolution sur les réseaux sociaux, quel que soit le mouvement qu’il fait, que ce soit une sortie décontractée, un projet auquel il participe ou une publication sur ses réseaux sociaux est une raison suffisante pour qu’il devienne viral, il ne fait aucun doute que ses fans l’adorent.

Selon plusieurs internautes, ils disent que le jeune de 26 ans aime avoir plus que des amis avec des femmes plus âgées que lui et que même sa chanson “Adore you”, mentionnée plus haut, a été écrite pour quelqu’un en particulier.

Si vous ne connaissez pas le nom de Tracee Ellis Ross est la belle actrice de 47 ans, fille de la célèbre chanteuse Diana Ross, elle est avec laquelle certains utilisateurs ont eu une relation amoureuse Harry Styles.

On a beaucoup commenté sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter qu’ils étaient tous les deux vus comme assez proches dans les coulisses d’un des concerts du chanteur britannique, il faut noter que lors de la diffusion de l’émission de James Corden ils ont tous deux exprimé qu’ils étaient très bons amis et a même plaisanté avec l’anecdote de la façon dont ils se sont rencontrés.

Dans le service de microblogging, certains utilisateurs affirment que la mélodie publiée il y a onze mois a été décidée par Harry Styles pour Tracee Ellis Ross, d’autres mentionnent qu’ensemble, ils forment un très beau couple et qu’ils peuvent même être faits l’un pour l’autre.

Je me lève à 6 heures du matin sans autre raison que d’avoir chaud et la première chose que je vois sur Twitter est Tracee Ellis Ross et des rumeurs d’Harry Styles sortent … »a écrit @LIVtheVIRGO sur Twitter.

Cependant, Harry Styles et la belle actrice, mannequin, comédienne et présentatrice américaine se sont souvenus lors du programme James Corden, The Late Late Show où ils se sont souvenus de leur rencontre, le jeune homme a admis être un grand fan de Ross qui a immédiatement Elle a commencé à discuter avec lui sur Instagram, depuis lors, ils sont tous les deux de très bons amis.

C’est Harry qui a fait “le premier pas” en aimant les photos de l’actrice, plus tard ils ont réussi à briser la glace et ont commencé à parler via Instagram, depuis ils sont de très bons amis.

Tracee Ellis Ross n’est pas la première célébrité à associer immédiatement Harry Styles Cela s’est également produit avec son compatriote Adele, avec qui on les a vus profiter de la plage ensemble il y a longtemps, cependant, Harry a précisé qu’il n’aimait passer son temps libre qu’avec des amis, ce qui comprend d’autres célébrités, donc ce n’était qu’une coïncidence.

Que ce soit le fait qu’il aime les femmes plus âgées, cela ne nous pose aucun problème tant que le beau chanteur britannique est heureux.

