Harry Styles avoue s’il aime les garçons et les filles | AP

Le célèbre et beau chanteur britannique Harry Styles répond aux rumeurs de sa prétendue bis3xualité, qui a commencé il y a plusieurs années et est devenue de plus en plus forte à cause des paroles de ses chansons.

Il ne fait aucun doute que depuis qu’il a commencé sa carrière solo, Harry a provoqué une grande controverse avec son style vestimentaire et aussi à plus d’une occasion, l’ancien membre de One Direction a suscité des rumeurs d’être gay ou bis3xual.

Et en effet lors d’un entretien avec The Guardian, Harry a parlé pour la première fois de la polémique qui a causé sa façon de s’habiller.

Ce que les femmes portent. Ce que les hommes portent. Il ne s’agit pas de ça pour moi. Si je vois une belle chemise et qu’ils me disent: «Mais c’est pour les femmes. Je pense: «Okaaaay? Cependant, cela ne me donne pas envie de l’utiliser moins. Je pense qu’au moment où vous vous sentez plus à l’aise avec vous-même, tout devient beaucoup plus facile. “

Ensuite, l’acteur a également précisé qu’il ne se souciait pas de savoir si d’autres personnes pensaient qu’il était gay ou bis3xual à cause de la façon dont ils s’habillent.

Je pense juste que le sexe est quelque chose d’amusant. Honnêtement? Je ne peux pas dire que j’aie pensé plus que ça. “

C’est ainsi que l’ancien membre de One Direction assure qu’il n’est pas intéressé à se définir et à entrer dans l’un de ces murs qui définissent s’il est bis3xuel, hétérosexuel ou homosexuel.

Il est à noter que depuis que One Direction a éclaté, le jeune homme a dû prouver sa valeur seul et faire une brèche dans le monde de la musique, ce qu’il a réalisé à la pelle.

Et il ne fait aucun doute qu’être mondialement connu va de pair avec le fait d’être constamment analysé et persécuté, et bien sûr, de devoir répondre ou ignorer des questions personnelles de toutes sortes.

Habituellement, Harry Il se démarque pour aller dans une tangente lorsqu’il s’agit de questions intimes, mais à cette occasion, il a surpris tout le monde avec ses bonnes réponses.

Et c’est que pour Styles, la mode est une forme d’expression et il ne veut pas mettre d’étiquettes sur ce qu’il peut et ne peut pas porter.

Je pense que maintenant les gens se demandent «Pourquoi pas? beaucoup plus souvent et c’est quelque chose qui m’excite. Non seulement les lignes s’estompent dans le monde de la mode, mais cela se passe dans tant d’autres choses. Je pense que cela peut aussi être lié à la musique et à la façon dont les genres se brouillent », dit-il.

Malgré le fait que vous ne vouliez pas mettre d’étiquette sur votre s3xualitéSi vous avez admis que vous êtes intrigué par tant de curiosité pour votre sexualité.

Oui, je pense que je le pense. Ce n’est pas comme si j’avais une réponse et je la protège et la garde juste pour moi. “

En outre, Harry Il a également expliqué que sa musique ou cherche à donner des indices sur sa sexualité, quelque chose que des millions de personnes en sont venus à penser.

Suis-je en train de disperser des pépites d’ambiguïté sexuelle pour essayer d’être plus intéressant? Non. En ce qui concerne la façon dont je veux m’habiller et ce que je vais faire de mon album, je prends les décisions en fonction des personnes avec lesquelles je veux collaborer et travailler. Je veux que les choses se passent d’une certaine manière. “

En fait, c’était au cours du mois d’octobre de l’année dernière quand Harry Styles a mis Twitter dans une frénésie quand il a sorti son single “Lights Up” lors du National Coming Out Day aux États-Unis, car les gens étaient convaincus que la chanson était comme elle était. qu’Harry soit sorti du placard en tant que bis3xual, cependant, Harry a été relativement tendu sur la réaction des fans.

