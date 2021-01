Harry Styles jouera-t-il à Starfox dans Eternals? | AP

Ces derniers mois, il y a eu une forte rumeur sur Harry Styles rejoindre l’équipe Marvel pour le prochain film “Eternals”, qui était censé jouer Starfox, le frère de Thanos.

C’est un fait que le célèbre chanteur britannique a montré ses grandes qualités d’acteur sur grand écran ces derniers temps, laissant les cinéphiles la bouche ouverte et c’est pourquoi les rumeurs à son sujet ne sont pas une surprise. Studios Marvel il le veut dans son équipe.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’un des premiers pas du chanteur dans l’industrie cinématographique a été dans “Dunkerque” du réalisateur Christopher Nolan, où il a été applaudi pour sa performance et a gagné tellement de respect de la part d’Hollywood qu’il a en fait remplacé l’acteur Shia. LaBeouf pour le film “Don´t Worry Darling” réalisé par Olivia Wilde.

Après One Direction, Harry Styles a continué avec la musique solo, récoltant de grands succès, mais ce n’est pas la seule chose avec laquelle l’artiste polyvalent a osé.

Comme nous l’avons mentionné, le joueur de 26 ans a également voulu s’essayer au jeu d’acteur, bien qu’il soit assez prudent avec les projets qu’il choisit, commençant sa carrière avec le précédent film de Christopher Nolan, “Dunkerque”.

Et maintenant, Styles pourrait être l’option que l’univers Marvel a en tête pour l’un des personnages que le nouveau groupe de X-Men introduirait, qui, maintenant que Disney a acheté leurs droits, sont attendus tôt ou tard.

Selon les rumeurs cette carrière naissante a attiré l’attention de la maison sur l’idée pour lui d’incarner Pyro pour le redémarrage de “X-Men”, cependant, Bosslogic a vu le fameux profil d’un autre personnage: Starfox, mieux que le frère de Thanos et l’un des alliés de la Éternels.

L’illustration montre la célébrité britannique dans un costume vin rouge et blanc avec le logo d’un renard sur sa poitrine, tandis que ses oreilles sont pointues et la vérité est que son apparence est plus similaire aux nouvelles versions de la bande dessinée que le classique .

Le seul doute est l’étendue des capacités d’acteur du chanteur, car tous n’ont pas encore été montrés, puisqu’il n’a pas eu autant d’emplois dans l’industrie cinématographique, cependant, cela susciterait l’intérêt du public de voir le musicien dans Marvel et cela profiterait au box-office.

Il est probable que très bientôt nous saurons si Harry Styles jouera à Starfox, et si cela devient une réalité ou restera comme un fan art.

Donc, si vous manquez les Avengers sur grand écran, Marvel Studios a un autre film de super-héros juste au coin de la rue.

This is Eternals, qui sortira le 6 novembre et, contrairement aux Avengers, qui se sont réunis après plusieurs films individuels, les Eternals présenteront tous ses personnages en même temps et dans le même film.

En fait, le synopsis officiel de Éternels est sorti le 7 janvier 2020 par Marvel Studios et confirme deux éléments importants du film: les Eternals ne sont pas des humains mais des extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis des milliers d’années; et que son intrigue est liée aux événements survenus pendant Avengers: Endgame (2019):

Le film Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel – un groupe d’anciens extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis des milliers d’années. Après les événements décrits dans Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se rallier contre le plus vieil ennemi de l’humanité, les Deviants. “

Le casting d’Eternals regorge de célébrités, dirigées par Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani et Kit Harington. Et quelques photos du tournage du film ont déjà été publiées sur Twitter et bien que la présence d’Harry n’ait pas été confirmée, quand on Google le film il apparaît dans le casting, donc l’inconnu est toujours présent.

