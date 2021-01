Harry Styles lance la vidéo Traiter les gens avec gentillesse | AP

Chanteur britannique Harry Styles L’année a commencé de la meilleure façon, car il y a quelques heures la première de la vidéo de “Treat People With Kindness”, quelque chose qui a sans aucun doute surpris ses millions de fans, mais qui leur a donné le sentiment que ce sera une année meilleure .

Il est à noter qu’un aperçu de la vidéo avait déjà été divulgué il y a quelques semaines, même si, qui est reconnu comme “Hazza” a réussi à nous surprendre avec la date de sortie du clip vidéo tant attendu.

Et est-ce que si vous êtes un fan de Harry, vous pouvez vous rappeler que le 23 décembre 2020, les fans de Harry Styles sont devenus fous quand, par erreur, le compte officiel VEVO a divulgué un aperçu d’un nouveau vidéo du chanteur.

Confirmant ainsi que “Treat People With Kindness” serait le prochain single officiel de Harry, après “Golden”.

Contrairement à d’autres vidéoclips, celui-ci n’avait pas de promotion ou de pistes ou d’aperçus officiels qui nous permettaient de compter les jours; Après que VEVO a supprimé la vidéo qu’ils avaient téléchargée par accident, la question n’a été discutée à nouveau que le matin du 1er janvier 2021, lorsque le compte de nouvelles officiel de Styles à 7 heures (heure centrale) a été signalé savoir qu’il ne lui restait plus que deux heures première de la vidéo.

Et c’est ainsi qu’en quelques minutes, et malgré le fait que les fans se sont levés tôt, “TPWK” et “Harry Styles” sont devenus une tendance très tôt sur tous les réseaux sociaux.

En fait, elle n’était pas encore sortie et la vidéo comptait déjà plus de 160000 likes sur la plateforme YouTube, alors que les fans comptaient les minutes jusqu’à ce que, enfin, à 9 heures du matin avec 2 minutes, on puisse voir la première du sixième single de “Fine Line”.

Comme on l’avait déjà vu dans le petit aperçu, la protagoniste et créatrice de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, apparaît dans la vidéo qui était dans une édition en noir et blanc dans laquelle on voit Harry chanter, avec tout et chorégraphie, la chanson nommé d’après l’une des phrases qui régissent sa vie «Traitez les gens avec gentillesse» (Traitez les gens avec gentillesse).

Avec un gilet scintillant, ses ongles peints de marque et un groupe de danseurs derrière elle, modes il est plein de joie quand il interprète la chanson.

Cette énergie et ce bonheur infectent Phoebe, qui finit par danser sur scène une chorégraphie très drôle à côté de Styles.

Les deux portent des tenues identiques, car il ne fait aucun doute que le sens de la mode de Harry ces dernières années a évolué comme jamais auparavant.

La vidéo jusqu’à présent n’est pas entrée dans les tendances de la plate-forme YouTube, cependant, deux heures seulement après sa sortie, elle a jusqu’à présent près de 2 millions de vues.

TRAITEZ LES GENS AVEC BONHEUR. MAINTENANT “, a écrit Harry Styles dans un post sur son compte Instagram officiel.

La publication a été partagée il y a à peine quelques minutes et, bien sûr, comme prévu, ses millions de followers ont commencé à réagir au nouveau contenu qui s’est ouvert avec un élan par an que de nombreuses personnes dans le monde attendaient avec impatience.

J’AI ATTENDU CECI “,” Mon Dieu, mon homme “,” JE T’AIME “,” OMG T AMOOOOOO “,” Fier de toi “,” tu es beau “,” Bonne année “,” CECI EST BEAU OMG “, ils certains des nombreux commentaires que vous avez reçus.

Il ne fait aucun doute qu’avec cette marque Harry Styles complètement que ce sera une bonne année pour sa carrière artistique et surtout cela nous montre qu’il vient avec tout.

