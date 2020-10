Harry Styles lance son clip Golden Unleash the madness! | AP

Le chanteur Harry Styles a fait sensation parmi ses millions de followers en sortant le clip “Golden” et est rapidement devenu une tendance sur les réseaux sociaux où tout le monde est devenu fou avec un travail aussi incroyable.

Le succès que cette partie de son album “Fine Line”, sorti en 2019 par Harry Styles a enfin un projet visuel que des millions de personnes attendaient.

Harry Styles a finalement publié le vidéo musicale de son succès “d’or», Un sujet qui arrive plusieurs jours après son annonce sur les réseaux sociaux.

Le clip a été réalisé par Ben et Gabe Turner et a été tourné sur la côte amalfitaine, en Italie, où il semble courir sous un tunnel et à travers les rues jusqu’à ce qu’il atteigne une voiture.

Le chanteur apparaît en chantant les paroles de la chanson, une pièce qui parle d’amour et dont la ligne principale est “tu es si dorée”, pendant ce temps, on peut le voir courir et marcher tranquillement sur une avenue qui a un paysage montagneux en arrière-plan.

Nul doute que ses followers attendaient déjà la production depuis que la rumeur est apparue sur Twitter après avoir fait le hashtag #GoldenIsComing tendance, comme cela s’est produit avec la chanson “Watermelon Sugar” et “Adore You”.

Il est à noter que Harry Styles a été l’un des nombreux artistes qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus et à cause de cela il a dû reporter sa tournée «Love On Tour», les dates prévues pour Mexico, Monterrey et Guadalajara ont été affectées.

J’espère vraiment jouer les émissions comme prévu pour 2021, mais je continuerai à surveiller la situation pour les semaines et les mois à venir. J’ai hâte de vous voir tous sur la route dès que vous pourrez le faire en toute sécurité », a déclaré l’ancien One Direction.

“Fine Line” est le deuxième album studio solo de Harry Styles et contient 12 chansons inspirées des années 70, s3xo et tristesse, comme l’a révélé le chanteur quand il vient de le sortir, parmi les tubes “Lights Up “,” Sucre de pastèque “,” Je t’adore “,”d’or“,” Fine Line “et” She “.

Désormais après la première de la vidéo sur la plateforme YouTube, le chanteur est devenu une tendance des réseaux sociaux depuis ce matin, comptant à ce jour avec plus de 2 millions de reproductions et est en deuxième position des tendances.

Il a fallu plus de cinq mois pour revoir une production audiovisuelle de Styles et maintenant le désir qu’une fois pour toutes la quarantaine se termine de sortir et de se sentir libre s’est un peu plus répandu.

Nous n’avions pas vu de clip vidéo de HarryEh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, en mai dernier, il a brisé les réseaux et conquis le public avec la vidéo du collant «Watermelon Sugar».

Certains de ses followers ont apprécié le simple fait de l’existence du chanteur et d’autres parlent même de leur passion pour le travail vidéographique du chanteur.

Ce qui est certain, c’est qu’Harry, grâce à cela et plus, continuera à travailler pour plaire à ses fans qui n’hésitent pas à lui exprimer le grand amour qu’ils ressentent pour lui.

Pleurer à toutes les vidéos de Harry Styles est ma passion “,” Merci pour @Harry_Styles #golden #GoldenIsComing #Golden valait chaque seconde de la vidéo “, étaient certains des commentaires.

Le chanteur anglais est devenu un jeune homme qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde, car en plus de sa musique incroyable, il a également complètement brisé les normes de la mode, ce qui le fait devenir encore plus une idole.

Harry se distingue par sa façon de s’habiller et d’agir, ce qui l’a amené à gagner le cœur de nombreux de ses fans et également à être ami avec de grandes figures telles qu’Alessandro Michele, James Corden, Adele, entre autres.

Icône de la mode, activiste LGBT + et pop star, il y a mille et une raisons d’aimer Harry modes, une liste sans fin, et leurs chansons ont été considérées comme des hymnes émouvants pour les bonnes raisons.

