arry Styles est devenu le premier homme en 127 ans à faire la couverture de US Vogue – et l’a fait en portant une robe.

L’ancienne star de One Direction, 26 ans, a déclaré à Vogue qu’il pensait que les vêtements pour femmes étaient «incroyables», car il apparaît sur la couverture du magazine de mode américain vêtu d’une robe en dentelle sous une veste de smoking noire.

Stylestold le magazine, il ne pense pas que la mode est «des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes» – suggérant que ceux qui le font se «limitent».

Styles, qui reçoit régulièrement des éloges pour son style, a déclaré: «Les vêtements sont là pour s’amuser, expérimenter et jouer avec. Ce qui est vraiment excitant, c’est que toutes ces lignes sont en train de s’effondrer. Lorsque vous supprimez «Il y a des vêtements pour hommes et il y a des vêtements pour femmes», une fois que vous supprimez les barrières, vous ouvrez évidemment l’arène dans laquelle vous pouvez jouer.

Harry Styles en couverture de Vogue

“Je vais parfois dans les magasins, et je me retrouve à regarder les vêtements des femmes en pensant qu’ils sont incroyables.”

Il a ajouté: «C’est comme n’importe quoi – chaque fois que vous érigez des barrières dans votre propre vie, vous vous limitez simplement. Il y a tellement de joie à jouer avec les vêtements. Je n’ai jamais vraiment trop réfléchi à ce que cela signifie – cela devient simplement cette partie étendue de la création de quelque chose.

Styles a commencé sa carrière musicale en 2010 au sein du boyband X Factor. Lui et ses collègues Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan et Liam Payne ont décidé de faire une pause indéfinie du groupe en 2016.

Harry dans Vogue

L’artiste a depuis eu une carrière solo réussie – et a sorti deux albums – Harry Styles en 2017 et Fine Line l’année dernière.

Il a dit que son deuxième album était une évolution de son son – ajoutant qu’il était «joyeux et gratuit».

«J’étais vraiment en train de découvrir quel était mon son en tant qu’artiste solo», dit-il. «Je peux voir tous les endroits où j’avais presque l’impression de jouer au bowling avec les pare-chocs relevés. Je pense qu’avec le deuxième album j’ai abandonné la peur de me tromper et… c’était vraiment joyeux et vraiment gratuit.

Harry dans Vogue

«Je pense qu’avec la musique, il est si important d’évoluer – et cela s’étend aux vêtements, aux vidéos et à tout ça. C’est pourquoi vous regardez en arrière David Bowie avec Ziggy Stardust ou les Beatles et leurs différentes époques – cette intrépidité est très inspirante.

Il a déclaré que les événements de 2020 – y compris la pandémie et le mouvement Black Lives Matter – devraient encourager les gens à s’écouter les uns les autres.

«Je pense que c’est le moment de s’ouvrir, d’apprendre et d’écouter. J’ai essayé de lire et de m’éduquer pour que dans 20 ans je fasse encore les bonnes choses et prenne les bonnes mesures. Je crois au karma, et je pense que c’est juste le moment où nous pourrions utiliser un peu plus de gentillesse, d’empathie et de patience avec les gens, être un peu plus préparés à écouter et à grandir.