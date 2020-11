Harry Styles pourrait-il avoir une histoire d’amour avec Lili Reinhard | .

Récemment, une photo a été partagée qui a provoqué une grande agitation parmi les internautes et les adeptes des deux célébrités, car certains affirment que Harry Styles et Lili Reinhard sortent ensemble.

L’une des personnalités musicales les plus entendues ces dernières semaines est peut-être le chanteur d’origine britannique et ancien membre des One Direction Harry Styles, qui est à la mode depuis plusieurs semaines, soit pour sa musique et maintenant pour sa vie privée.

Il est inévitable que lorsqu’une actualité est partagée en relation avec l’interprète de “Adore you” elle passe inaperçue, ses adeptes l’adorent et connaissent chaque détail de sa vie professionnelle et personnelle.

Par conséquent, lorsque cette image est filtrée où elle apparaît avec l’actrice Lili Reinhard est que ses adeptes étaient assez excités, comme vous le savez, l’un des protagonistes de la série Riverdale a récemment mis fin à sa relation avec Cole Sprouse, en outre, elle a déclaré que ses préférences étaient pour les hommes et les femmes, laissant ses adeptes surpris, ce qui Un certain segment a été ému par le fait de s’accepter.

Sur la photo sur laquelle ils apparaissent ensemble, on les voit très étreintes et profitant du moment, ils portent des tenues similaires et assez détendues, malgré l’émotion qui a immédiatement commencé à avoir de la part de leurs adeptes, qui s’élèvent à 32 millions 800 mille adeptes, et bien que l’actrice en ait un peu moins, c’est aussi un chiffre significatif de 25 millions 700 mille respectivement.

Sûrement plus d’un de ses fans ont immédiatement commencé à enquêter pour savoir si l’instantané était authentique, mais il a été découvert qu’il ne s’agissait que d’une édition où ils les faisaient apparaître ensemble.

Bien que la photo soit fausse, l’émotion de ses fans était vraiment authentique, du fait de voir deux grandes personnalités aimées ensemble comme s’il s’agissait d’un couple amoureux amoureux.

Ce rêve n’est pas devenu réalité pour leurs fans qui aimeraient les voir ensemble puisqu’ils sont tous les deux célibataires, ce serait quelque chose de vraiment captivant de savoir qu’ils sont vraiment en couple, une autre chose n’est pas connue s’ils se rencontrent tous les deux en personne, nous devrons espérer qu’à l’avenir cela faites et sachez s’il y a des étincelles dès qu’elles le font.

Le chanteur, auteur-compositeur et acteur fera ses débuts dans certains films importants mettant en vedette des histoires intéressantes, il travaille toujours dessus, ils devraient sortir en 2021, car pour sa musique, il devrait également sortir de nouveaux singles.

Harry Styles a commencé sa carrière aux côtés du boyband britannique appelé One Direction, qui est devenu un phénomène à partir du moment où ils ont sorti leur premier album, malgré le fait qu’ils ont décidé de se séparer jusqu’à ce jour, ils continuent à se souvenir avec beaucoup d’affection, même Certains internautes fanatiques des interprètes de «What Makes You Beautiful» ont hâte de se revoir, partageant continuellement ce souhait sur les réseaux sociaux.

Bien que cela fasse mal, Harry est l’un des artistes les plus importants de cette décennie et de ceux à venir, les styles de harry changent et influencent les générations qui viennent de manière pure sans stéréotypes, Harry est emblématique et avec chaque action qu’il fait, marque l’histoire pour toujours », a écrit @hthelovely sur Twitter.

Quant à Lili Reinhard Il travaille sur la cinquième saison de la série Riverdale, dans laquelle nous verrons sûrement à nouveau partager des crédits avec son ex-partenaire Cole Sprouse et d’autres acteurs qui seront bientôt inclus dans la série.

