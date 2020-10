Harry Styles a dominé les charts avec son dernier single à succès, “Watermelon Sugar”, mais la rumeur la plus récente entourant l’ancien boy band heartthrob a à voir avec sa carrière d’acteur. Styles avait été lié à la prochaine série James Bond comme un ajustement idéal pour le personnage principal, mais le Britannique est sorti et a nié les rumeurs selon lesquelles il était même en considération.

Un porte-parole a déclaré au Daily Mail que ces informations n’étaient pas vraies peu de temps avant que le chanteur lui-même n’apparaisse sur Hits Radio pour les nier lui-même. “J’ai grandi en regardant ceux-ci”, a déclaré Styles à propos de la série et de ses chances d’être le leader. «Tu sais, je l’aimais quand j’étais enfant. Donc je pense que c’est un peu le rêve de tout le monde, non? C’est là qu’il a arrêté les choses, cependant, fermant l’espoir que sa grande pause à l’écran se produirait par le biais de la série 007.

Cette rumeur survient alors que Styles, qui est récemment apparu sur Saturday Night Live, commence à faire son apparition sur grand écran. Il a récemment été sélectionné pour apparaître dans Don’t Worry Darling d’Olivia Wilde. Il avait également déjà été lié au remake de l’action en direct de La Petite Sirène en tant qu’acteur potentiel pour le prince Eric avant qu’il ne soit abattu. Avant cela, le premier rôle de Styles le voyait comme Alex à Dunkerque, un film de 2017 réalisé par Christopher Nolan. En plus de Don’t Worry Darling, le chanteur “Adore You” a également été choisi dans My Policeman. Alors que Styles continue de produire des succès en tête des charts, sa carrière d’acteur commence à prendre forme. Il y avait même une autre rumeur selon laquelle il ferait partie des remakes de X-Men de Marvel, mais aucun n’a été confirmé car cela reste au stade de la planification initiale.

Styles a d’abord fait les choses en tant que chanteur principal de One Direction, qui comprenait également Niall Horsn, Zayn Malik, Liam Payne et Louis Tomlinson. La plupart des membres du groupe ont depuis continué à avoir des performances solo réussies. Le groupe a été découvert dans le cadre de la populaire émission de télé-réalité X-Factor en 2010. Avant de suivre son propre chemin, le groupe a sorti cinq albums et de nombreux tubes dont “Story of My Life” et “What Makes You Beautiful”.

Le joueur de 26 ans a également sorti son deuxième album solo, “Fine Line”, en 2019. Son deuxième succès a inclus quatre singles alors que l’album est apparu n ° 1 sur le Billboard 200. Il n’a pas encore commenté si oui ou non non, il sortira bientôt un troisième album ou se concentrera davantage sur sa carrière d’acteur florissante.