L’actrice et réalisatrice Olivia Wilde et le chanteur britannique Harry Styles Ils sont en couple selon diverses rumeurs après s’être vus et se tenir la main lors d’un mariage, une nouvelle qui est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux.

C’est vrai, l’actrice et réalisatrice Olivia Wilde et le chanteur Harry Styles ont été repérés tenant la main lors du mariage d’un ami le week-end dernier, déclenchant plusieurs rumeurs de rencontres entre les deux célébrités.

Olivia, 36 ans, et Harry, 26 ans, se sont rencontrés après avoir récemment travaillé ensemble sur le film Don’t Worry Darling, mettant en vedette Styles, Chris Pine, Florence Pugh et réalisé par Wilde.

Il est à noter que l’ex de One Direction est entré dans le casting du film pour remplacer Shia LaBeouf, qui avait quitté la production en raison de problèmes de programmation présumés, bien qu’il soit apparu plus tard qu’il s’agissait en fait d’un licenciement pour ” Comportement conflictuel “de l’ancienne star de Disney.

De plus, le tournage de Don’t Worry Darling a dû être interrompu en novembre dernier en raison d’un cas de C0VID-19 dans l’équipe.

Selon le magazine People, une source a déclaré que les deux avaient déjà sortir pendant quelques semaines.

Ils étaient à Montecito, Californie ce week-end pour un mariage … Ils étaient affectueux avec leurs amis, ils se tenaient la main et ils semblaient très heureux. Ils sortent ensemble depuis quelques semaines. “

Et c’est que les photographies ont été révélées pour la première fois sur le site Page Six, où Olivia est vue vêtue d’une robe à fleurs au sol tout en tenant la main avec Harry , qui porte un costume ajusté entièrement noir associé à une chemise boutonnée blanche tout en portant un masque pour la cérémonie.

Lors du mariage, une cérémonie réduite à laquelle ont assisté seulement 16 personnes, Styles a assisté en tant qu’invité et Wilde comme votre compagnon.

En fait, le chanteur lui-même, a changé de tenue, était en charge d’arbitrer la cérémonie, comme on peut le voir sur d’autres images également publiées par Page Six.

De même, les deux acteurs ont également été vus en train de laisser leurs bagages chez la belle actrice de la ville de Los Angeles.

Cependant, les deux célébrités n’ont pas parlé ou commenté la question, à son tour que les rumeurs sur la relation entre les deux commencent après quelques semaines, il a été confirmé que Olivia Wilde et son ex-mari Jason Sudeikis s’étaient séparés au début de l’année dernière 2020.

Wilde et Sudeikis sont les parents de deux enfants âgés de six et quatre ans. Wilde était auparavant marié au réalisateur Tao Ruspoli.

C’est ainsi que le chanteur Harry Styles, ancien membre de One Direction, et l’actrice et réalisatrice Olivia Wilde se sont révélés être le premier couple de célébrités sentimentales à apparaître en cette année 2021 qui vient de commencer.

D’un autre côté, Harry Styles est devenu célèbre avec One Direction et depuis lors, en raison de la célébrité, il a été associé de manière romantique à diverses filles.

Cependant, le chanteur est connu pour être très réservé avec sa vie personnelle, il n’est même pas fan des réseaux sociaux à moins que ce ne soit pour promouvoir ses sorties musicales, il est fan de mode, de style vintage et de rock classique.

Sans aucun doute, le musicien britannique est connu pour son grand charisme et sa personnalité, qui le connaît assure toujours qu’il est quelqu’un de très humble et gentil, c’est peut-être ce qui pousse les médias à spéculer beaucoup sur les filles qui l’entourent.

