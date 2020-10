Les fans de Harry Styles ont reçu un régal samedi soir lorsque la pop star a fait une apparition inattendue sur Saturday Night Live. L’épisode, la première de la saison 46, mettait en vedette Chris Rock comme hôte et Jim Carrey, Alec Baldwin et Maya Rudolph. Alors que ces invités célèbres étaient attendus, Styles a été une surprise totale.

Le chanteur de “Watermelon Sugar” est apparu lors de l’ouverture à froid de l’épisode, qui a parodié le débat présidentiel de mardi entre Donald Trump (Baldwin) et Joe Biden (Carrey). Après quelques échanges tendus, Biden décide de se calmer en écoutant sa “bande de méditation”, racontée par Styles, lui-même. L’acteur de Dunkerque popup pour livrer une voix off apaisante, en disant: “Nous trempons nos orteils dans le sable froid et humide et nous nous asseyons et faisons face à la mer. Nous laissons les vagues nous submerger, seuls, juste toi et moi.” Cette apparition a ravi les supporters de l’ancien membre de One Direction, et ils se sont rapidement tournés vers Twitter pour partager leur joie. Faites défiler pour voir le moment en question et quelques réactions.

C’est comme si vous disiez «qu’est-ce qui peut calmer l’Amérique? Harry Styles ». Tu avais raison. – trishuhhhhhh (@ThisIsTrishie) 4 octobre 2020

prevnext

j’ai besoin de revoir plus tard sur youtube bc j’étais trop occupé à me concentrer focus – mia (@martinamiaa) 4 octobre 2020

prevnext

la façon dont j’ai haleté quand des styles harry sont apparus sur mon écran au milieu d’un sketch sur le débat présidentiel – babs! ³ ☻ (@otbravely) 4 octobre 2020

prevnext