Les clins d’œil ont semblé vifs lors des récents internationaux contre la République d’Irlande et la Belgique, malgré la chute de l’ordre hiérarchique aux Spurs.

Le joueur de 24 ans n’a pas joué une minute en Premier League depuis sa perte de possession dans la préparation de l’égalisation du temps d’arrêt de Manuel Lanzini lors du match nul 3-3 des Spurs contre West Ham et a débuté un match national en septembre.

Mais il reste en position de force avec l’équipe nationale et pourrait recommencer les éliminatoires de l’UEFA Nations League mercredi contre l’Islande, avec Jordan Henderson un doute.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin de plus de minutes avec les Spurs, Winks a répondu: “Certainement.

«Ma situation à Tottenham est difficile en ce moment et il est important que je continue à me battre et à travailler aussi dur que possible pour rester dans l’équipe et rester dans l’équipe.

«Nous sommes définitivement là-haut dans le sens des joueurs que nous avons, et l’équipe et la qualité en profondeur aussi sont effrayantes, et le nombre de joueurs qui peuvent intervenir et qui essaient constamment de donner du mal au manager. décisions à prendre », a-t-il déclaré.

“La bonne chose à propos de l’Angleterre en ce moment est que nous avons tellement de bons joueurs techniques, il y a tellement de bons joueurs qui jouent à des niveaux aussi élevés dans leurs clubs aussi, une fois que nous avons obtenu ce gel et une fois que nous avons commencé à obtenir un peu de cohérence dans les Euros, nous pensons vraiment que nous sommes assez bons pour aller jusqu’au bout. “

Dimanche, il a laissé Jadon Sancho sur le banc pour accueillir un arrière-trois, deux ailiers et un milieu de terrain de Henderson et Declan Rice, avant que Winks ne remplace le capitaine de Liverpool à la mi-temps.

“Nous oublions aussi que nous avons deux arrières latéraux qui aiment avancer et créer des surcharges dans la moitié de terrain adverse”, a déclaré Winks.

(

Clins d’œil en action contre la Belgique

/ BELGA MAG / . via .)

“Donc ce n’est pas vraiment comme tel, (seulement) trois joueurs dans la moitié avant, vous avez les deux arrières latéraux pour attaquer aussi pour en créer cinq. Il s’agit simplement de trouver le bon équilibre et de trouver les ouvertures mais contre de bonnes équipes comme Belgique, il sera toujours difficile de le faire de manière cohérente.

“On a l’impression que nous créons des chances et obtenons des opportunités dans la surface adverse, mais c’est le football international, vous n’avez pas autant de chances que vous le feriez probablement en football de Premier League parce que vous jouez contre des défenseurs de haut niveau, donc ça va toujours. pour être limité au nombre de chances que vous obtenez.

“Mais avec les joueurs que nous avons dans la moitié avant, vous ne pouvez jamais les exclure de marquer des buts et vous ne pouvez jamais exclure les joueurs de créer des opportunités aussi.”