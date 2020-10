Harvey Weinstein mis en examen pour trois nouveaux cas d’abus | AP

L’ancien producteur Harvey Weinstein est accusé d’avoir abusé d’un total de onze femmes et s’il est reconnu coupable, il pourrait aller jusqu’à 140 ans de prisonIl est incontestablement tombé en disgrâce après avoir été condamné à New York.

Harvey Weinstein a de nouveau été inculpé vendredi dernier à Los Angeles pour les mauvais traitements infligés à deux femmes, pour lesquels il fait maintenant face à 11 chefs d’accusation agr3sion impliquant cinq femmes en Californie alors que l’ancien magnat du cinéma purge une peine de prison à New York.

Weinstein a été accusé de trois nouveaux chefs de viol et de trois nouveaux chefs d’accusation de copulation orale forcée impliquant deux femmes, a déclaré le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Il s’agit d’une plainte pénale modifiée qui allègue que Weinstein a abusé d’une femme dans un hôtel de Beverly Hills entre septembre 2004 et septembre 2005, et d’une autre femme deux fois entre novembre 2009 et novembre 2010, également dans un hôtel de Beverly Hills. Hills.

Harvey Weinstein a toujours soutenu que toutes ses rencontres physiques tout au long de sa vie ont été consensuelles. Cela n’a pas changé. Pour le moment, nous ne pouvons pas commenter les charges supplémentaires tant que nous n’en saurons pas plus à leur sujet », a déclaré le porte-parole de Weinstein, Juda Engelmayer.

En ce moment, l’ancien producteur de cinéma de 68 ans purge une peine de 23 ans de prison à New York après avoir été condamné en février dernier pour le viol et l’agression sexuelle de deux femmes.

Les procureurs de Los Angeles ont entamé le processus d’extradition pour faire face à des accusations, mais le mois dernier, ils ont accepté de retarder les tentatives de le conduire en Californie en raison de la pandémie.

Il est à noter que Weinstein a reçu un diagnostic de COVID-19 plus tôt cette année alors qu’il purgeait une peine dans une prison à sécurité maximale près de Buffalo, New York.

Et maintenant, sa prochaine audience d’extradition est prévue le 11 décembre.

En Californie, Weinstein a été inculpé pour la première fois de viol en janvier, juste au moment où son procès commençait à New York, et d’autres chefs d’accusation ont été ajoutés en avril.

Il est maintenant inculpé de quatre chefs de viol, de quatre chefs d’accusation de copulation orale forcée, de deux chefs d’agression sexuelle pour contention et d’un chef de pénétration sexuelle par recours à la force.

Les chefs d’accusation concernent cinq femmes et proviennent d’événements à Los Angeles et Beverly Hills de 2004 à 2013 et les charges combinées pourraient entraîner un maximum de 140 ans de prison en cas de condamnation.

Les Silence Breakers, un groupe de femmes qui comprend bon nombre des premiers à se prononcer publiquement contre Weinstein, se sont déclarés “heureux de voir les roues de la justice continuer à tourner à Los Angeles”.

Il faut beaucoup de courage pour participer à un procès, et nous sommes solidaires des femmes héroïques qui se sont manifestées pour demander la justice qu’elles méritent. Nous avons toujours dit qu’ils ne nous tairaient pas. Les nouvelles d’aujourd’hui montrent une fois de plus que nos voix comptent et ont été entendues », ont-ils déclaré.

Il convient de rappeler que les accusations provenaient d’un groupe de travail mis en place par le procureur de district Jackie Lacey pour enquêter sur les inconduites sexuelles dans l’industrie du divertissement après la première vague d’accusations contre Weinstein dans les médias à l’automne 2017. a donné de la force au mouvement #MeToo.

Le groupe de travail avait peu à montrer pour son travail au cours de ses deux premières années, prenant plus de 20 affaires impliquant des personnalités du divertissement de premier plan, mais refusant de porter plainte dans la plupart d’entre eux.

Cette année, cependant, le groupe de travail a porté des accusations de viol et d’agression sexuelle contre Weinstein, l’acteur Ron Jeremy et le producteur de films David Guillod dans une opération conjointe avec le comté de Santa Barbara.

Le bureau du procureur de district a également récemment déposé des accusations de viol contre l’acteur de “That ’70s Show” Danny Masterson, bien que cette enquête soit antérieure au groupe de travail.

