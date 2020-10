HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: Ce message contient des spoilers majeurs de The Haunting of Bly Manor.

Lorsque le rôle de la gouvernante de Bly Manor, Hannah Grose, a attiré l’attention de T’Nia Miller pour la première fois, elle n’avait jamais regardé The Haunting of Hill House. Et rien à propos de Hannah, qui est présentée comme une présence maternelle sage dès le début du suivi de Hill House, The Haunting of Bly Manor, n’a été particulièrement excitant pour l’actrice de Sex Education.

«Elle était très gentille et j’ai pensé: ‘Ce n’est pas vraiment mon genre de rôle’», a déclaré Miller à TVLine. Pourtant, elle a évoqué Hill House en vue de mettre une audition sur bande … et a fini par regarder cinq épisodes consécutifs. «Oh mon Dieu, j’ai été époustouflé!» Quand elle a finalement réussi à atteindre la fin du hit de Mike Flanagan en 2018, «Je sanglotais comme une chienne», dit-elle, éclatant de rire.

Miller ne savait pas que ce très joli personnage deviendrait l’une des figures les plus tragiques du deuxième volet de l’anthologie: dans l’épisode 5, le public apprend qu’Hannah a été tuée lors des événements de l’épisode 1 … même si cela prend un certain temps à son fantôme pour se rendre compte qu’elle n’est plus parmi les vivants. Et cela rend son histoire d’amour au ralenti avec Owen de Rahul Kohli d’autant plus triste.

Lorsque TVLine a discuté avec Miller via Zoom, la conversation s’est rapidement tournée vers le fait qu’elle ne connaissait même pas le grand secret de Mme Grose avant de lire ce script. (Et ne vous inquiétez pas: nous l’avons amenée à nous dire ce qui s’est passé dans ce murmure à la fin de l’épisode 3.)

TVLINE | Alors vous lisez l’épisode 5 et vous vous dites: “Oh, hé, je suis mort tout ce temps.”

Droite? Je connais.

TVLINE | C’est tellement intéressant pour moi qu’ils ne pensaient pas que c’était quelque chose que vous deviez savoir à l’avance.

Mike [Flanagan] est vraiment effronté. C’est un salaud effronté. Il est super. J’adore son sens du jeu et de l’aventure… C’est un flirt. Il flirte avec ces scripts. Il vous taquine et vous énerve tous et ensuite, vous vous dites «Oh». Voilà comment il livre. [Laughs] Pas de cette façon! Oh, merde. [Laughs]

TVLINE | Les fantômes de Bly Manor ont une logique: ils ne peuvent pas quitter le terrain, ils ne peuvent pas vraiment toucher les choses, ils ne changent pas de vêtements. Sauf que Hannah est dans un nouvel ensemble fabuleux avec des boucles d’oreilles incroyables à chaque cravate que nous la voyons, et elle fait clairement des choses dans la maison. Que pensez-vous que c’est à son sujet que a) elle n’a pas réalisé ce qui lui était arrivé, et b) elle a pu inverser la tendance?

Je pense que c’est ce sens réel du patriarche que nous avons créé, où les femmes, en particulier les femmes modernes, nous travaillons, ainsi que nous sommes mères. Nous avons une carrière. Nous sommes tellement motivés que nous n’avons pas souvent le temps de penser à nous-mêmes… Je sais que c’est de la trahison, car j’ai des enfants à moi. Et je pense que c’est juste de la volonté et de la détermination qui, non, [Miles and Flora are] pas ses enfants, mais en ce qui la concerne, ce sont ses enfants. C’est sa famille et elle est comme une lionne. Elle se battra à mort, littéralement, Hannah, y va pour ces enfants.

Et c’est juste cette détermination, cette forte volonté, cette loyauté féroce et cette protection envers sa famille. Et cela [includes] Owen le chef, Jamie le jardinier et tous ceux qui s’y intéressent. Vous pourriez être là pendant deux minutes ou y être depuis 10 ans. Une fois que vous faites partie de son cercle intime, elle se bat pour vous, et c’est cette détermination qui lui permet d’avoir une manifestation physique pour pouvoir faire et toucher des choses dans le monde réel et imaginer quelle tenue elle va porter ce jour-là. . [Laughs as she gestures to the very awesome earrings she’s wearing] Vous pouvez dire que j’aime aussi une grande boucle d’oreille.

TVLINE | Owen et Hanna ont un lien si charmant et une histoire d’amour si triste et non réalisée. Premier, Je vais t’embêter pour me dire ce que tu lui as murmuré à l’oreille avant qu’il ne monte dans la voiture après la mort de sa mère.

Je ne me souviens plus! [Laughs] C’était quelque chose comme quelque chose de ringard, comme «Elle sera toujours là» ou «Je suis là. C’est bon. Je t’ai eu.” Quelque chose à ces termes.

Et [Rahul Kohli] a dit quelque chose de vraiment ringard aussi. Cela n’avait rien à voir avec le texte mais quelque chose de vraiment, probablement vraiment ennuyeux, vraiment sale et ennuyeux et sexuel, traitant d’un cadavre. [Laughs] Je ne me souviens plus de ce que c’était.

TVLINE | Quand Hannah est cachée dans le souvenir du jour où elle a interviewé Owen, il lui parle assez brusquement – bien que, évidemment, tout se passe dans sa tête et qu’elle se crie après elle-même. Pourquoi pensez-vous que son esprit l’a choisi pour être le seul à la sortir de son déni?

C’est elle. C’est sa voix… Ce n’est pas aussi facile pour elle de s’asseoir dans ce lieu de déni, et je pense que c’est la même chose avec l’âge. Vous savez, en vieillissant, nos sentiments et nos fantômes nous hanteront, c’est pourquoi les gens ont des crises de la quarantaine, parce qu’ils traversent ça et ils sont, “Oh, merde, je dois regarder à moi-même et traiter avec moi-même. Et je pense [that moment] est la crise de la quarantaine de Hannah. Il représente son lieu de confort, de sécurité et d’amour. Et mon dieu, est-ce qu’elle l’aime, mais elle a tellement peur.

TVLINE | Évidemment, c’est incroyablement hypothétique, mais si elle n’était pas morte, pensez-vous qu’elle aurait jamais pu faire ce saut et partir à Paris avec lui?

Je le fais, parce que dans son esprit, elle n’est pas morte – même si elle traverse tout ce genre de choses. Et tu sais, aurait-elle eu la réalisation? C’est difficile.

TVLINE | Au cours de la saison, on apprend qu’Hannah s’est cassé le cou lorsque Peter-as-Miles l’a poussée dans le puits. Et tout au long des épisodes, vous la faites toucher son cou par distraction. Tout cela était-il écrit? Vous a-t-on donné libre cours pour le mettre en scène?

Exactement. Je dois dire que j’aurais aimé trouver ça, mais ce n’était pas moi; c’était la farce de génie de Mike.