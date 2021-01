H

awes & Curtis va lancer sa toute première collection de vêtements de détente, mais le patron du détaillant, Touker Suleyman, a prédit que les chemises formelles feront un retour.

Le fabricant de chemises, fondé en 1913 et dirigé par la star de Dragons ‘Den, Suleyman, a déclaré qu’il «élargissait son offre de produits en adaptant ses exigences de style pour refléter les besoins changeants de ses clients».

Depuis le début du premier verrouillage l’année dernière, des dizaines de personnes ont travaillé à domicile, ce qui a réduit la demande de vêtements de bureau formels. Il y a également eu moins d’événements sociaux en raison des verrouillages, tels que les mariages.

La nouvelle gamme que Hawes & Curtis proposera également à ses clients comprend des sweats à capuche et des t-shirts.

L’entreprise a dû fermer temporairement des magasins pour des verrouillages à divers moments depuis mars dernier, mais elle fonctionne en ligne.

en relation

Suleyman a déclaré: «Nous avons écouté nos clients et Hawes & Curtis a réagi très rapidement pour lancer nos nouveaux vêtements de détente et de loisirs qui, selon nous, constitueront un excellent ajout à notre offre de produits.»

L’entrepreneur a ajouté: «En ce qui concerne les chemises formelles en 2021, je suis très convaincu qu’après Covid, la plupart des gens regarderont leur garde-robe et décideront que leurs vêtements ne leur vont plus et qu’ils voudront rafraîchir leur look. Tout le monde en aura assez de porter un survêtement et je pense que les chemises formelles feront leur retour. »