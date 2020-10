Les Atlanta Hawks rendent hommage au Dr Martin Luther King Jr. la saison prochaine avec un tout nouveau maillot. Dimanche, les Hawks ont dévoilé un nouveau maillot alternatif qui portera les initiales de King sur le devant. Ce sera la première fois dans l’histoire de la NBA qu’une équipe a un maillot alternatif King, et l’équipe a déclaré que “le coloris noir, or et blanc témoigne de la détermination du Dr King, ainsi que de son style discret.”

«Nous avons été honorés d’apprendre le désir des Atlanta Hawks de rendre hommage à la vie et à l’héritage du Dr King en l’utilisant comme point central de leur conception d’uniforme MLK Nike City Edition 2020-21», Eric D. Tidwell, Esq., Managing Le directeur et avocat général de Intellectual Properties Management, Inc. (directeur de la succession du Dr Martin Luther King, Jr.) a déclaré dans un communiqué de presse. «Dans ce climat difficile, nous espérons que ce rappel visuel de l’héritage du Dr King inspirera les gens à se renseigner davantage sur la façon dont il a opéré le changement en utilisant sa philosophie et ses méthodes de non-violence pendant le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960. Nous hâte de continuer à travailler avec les Hawks pour perpétuer son merveilleux héritage. “

C’est plus qu’un uniforme – c’est un engagement. Présentation de l’uniforme 20-21 MLK Nike City Edition. Le produit de la vente de ce maillot servira à soutenir les programmes d’autonomisation économique des communautés de couleur d’Atlanta. # EarnTheseLetters x #TrueToAtlanta pic.twitter.com/mYsnzHDsMu – Atlanta Hawks (@ATLHawks) 4 octobre 2020

Il est normal que les Hawks honorent King depuis qu’il a élu domicile à Atlanta. La ville d’Atlanta est connue pour être une capitale des droits civiques dans ce pays et King en était au centre dans les années 1960. Il a dirigé le boycott des bus de Montgomery en 1955 et a remporté le prix Nobel de la paix en 1964. King a également prononcé son célèbre discours “I Have a Dream” sur les marches du Lincoln Memorial en 1963. Il a été assassiné en 1968.

“C’est un privilège incroyable de pouvoir représenter l’héritage du Dr King, l’un des fils natifs d’Atlanta et l’un des leaders les plus transformateurs du pays”, a déclaré Melissa Proctor, directrice du marketing de Hawks. “Son message d’égalité, de non-violence , et la justice est aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était dans les années 60 et nous sommes fiers non seulement d’aider à éduquer des légions de jeunes fans sur le travail du Dr King, mais de leur donner les moyens de reprendre son flambeau et d’incarner le changement qu’ils souhaitent voir dans leur “Les fans peuvent pré-commander le maillot dès maintenant sur le site officiel des Hawks. Ils pourront voir les joueurs porter le maillot au début de la saison 2020-21, ce qui pourrait avoir lieu dès le 18 janvier.